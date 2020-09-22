17-летняя девушка попросила полицейского помочь сделать ей аборт

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали случившейся истории. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все случилось на станции метро «Марьино» в Москве. Полицейский делал плановый обход станции, когда к нему подбежала 17-летняя Марина В.* и попросила о помощи в довольно интимном вопросе. Как объяснила девушка полицейскому, у нее есть молодой человек, 22-летний Кирилл. С Кириллом они давно встречаются и живут вместе. Совсем недавно Марина забеременела, что совершенно не входило в ее ближайшие планы. Девушка рассказала об этом своему молодому человеку и надеялась на поддержку и помощь в прерывании беременности, однако Кирилл воспринял новость иначе и потребовал у Марины сохранить ребенка. Парень запретил девушке делать аборт.

«К сотруднику полиции московского метрополитена обратилась несовершеннолетняя девушка и рассказала о том, что ее сожитель запрещает ей прерывать беременность. 17-летняя Марина В.* попросила полицейского о помощи. Сотрудник передал информацию в дежурную часть», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали случившейся истории. Оперативникам предстоит подробнее опросить несовершеннолетнюю беременную Марину, а также ее сожителя, 22-летнего Кирилла, и помочь разобраться в сложившейся ситуации.