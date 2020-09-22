«Ревновала маму к младшей сестре и встречалась с мальчиком, которого ищет полиция»: новые подробности истории с пропажей 12-летней школьницы в Москве

Мама Дианы Жулиной – популярный дизайнер одежды. Женщина умоляет дочку вернуться домой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пропажа 12-летней Дианы Жулиной поставила на уши всю столичную полицию. Девочка исчезла при весьма странных обстоятельствах. Около часа дня в понедельник, 21 сентября, ее в последний раз видели в школе, что в Замоскворецком районе столицы. Диана передала пакет своему однокласснику, позже парень обнаружил внутри айфон школьницы и предсмертную записку со словами: «Прощайте, я всех люблю».

На камеры, установленные на фасаде школы, попал момент, когда Диана убегает от здания. Видно, что девочка кому-то машет рукой. Возможно, похитителю? Но нет. В этот момент она как раз встретилась с одноклассником, которому передала пакет. Еще одна камера неподалеку от школы зафиксировала, как девочка достает что-то из мусорного контейнера.

- Это был мешок с вещами, которые она позже надела. Школьный рюкзак она выбросила, - рассказали «КП» волонтеры поискового отряда, которые помогают полиции с поисками ребенка.

Куда потом ушла школьница, пока не понятно. Но за несколько дней до пропажи она общалась с мальчиком, которого не смогли опознать ни мама Дианы, ни ее одноклассники.

- На вид ему 10- 12 лет. Он приходил к ней в гости 18 сентября. Момент, когда они с Дианой заходят в подъезд, сняли камеры видеонаблюдения, - продолжили рассказ волонтеры.

Но личность подростка, который мог бы пролить свет на обстоятельства исчезновения Дианы, пока установить не удалось. А вот мотив побега связывают с семейными проблемами. В день исчезновения Диану из школы должен был забрать дедушка. Его уже опросили следователи.

- Он пояснил, что пропавшая внучка ревновала маму к младшей трехлетней сестренке. Девочке казалось, что ее не любят, - рассказали «КП» собственные источники в следствии.

Мама Дианы Жулиной – популярный дизайнер одежды. Женщина умоляет дочку вернуться домой.

- Сейчас я еду на допрос. Пока нет никакой новой информации о дочке, ее не могут найти, - рассказала мама Дианы, Надежда.

Напомним, по факту пропажи ребенка возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Если вам что-то известно о пропавшем ребенке, позвоните в полицию по телефону 02.