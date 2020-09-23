"Подписка о невыезде или домашний арест": рэперу, чуть не убившему троих пешеходов, изберут меру пресечения

В ближайшие часы Гулиева доставят в суд Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Спустя трое суток после жуткой аварии, в которой чуть не погибли три пешехода, в Таганский суд Москвы поступило ходатайство об избрании меры пресечения рэперу Эльмину Гулиеву. Процесс затянулся из-за травм, которые он получил во время ДТП.

Напомним, в шестом часу вечера 21 сентября певец, за рулем своего «Инфинити» в районе дома 47 по улице Остоженка, протаранил «Мерседес» после чего его иномарка вылетела на тротуар. Троих пешеходов буквально впечатало в стену. Две женщины до сих пор находятся в тяжелом состоянии, одной из них ампутировали часть ноги. Еще один мужчина-пешеход получил переломы, но был отпущен на лечение домой. Виновник ДТП признался, что проехал перекресток на красный сигнал светофора.

Позже он пожаловался на плохое самочувствие и последние сутки провел в больнице. В ближайшие часы 26-летнего Гулиева доставят в суд.

Позиция обвинения пока неизвестна.

- Речь идёт о преступлении, совершенном без злого умысла. Как правило, в таких ситуациях обвиняемым назначают домашний арест или подписку о невыезде, - прокомментировал известный московский адвокат Леонид Ольшанский.

Скорее всего, суд ограничится подпиской о невыезде. Гулиев, в отличие от виновника другого "звездного" ДТП Михаила Ефремова, был трезв. Кроме того, рэпер сам вызвал скорую пострадавшим и не пытался покинуть место аварии. Гулиев уже заявил, что возместит ущерб покалеченным по его вине пешеходам.

Напомним, уголовное дело возбуждено по статье 264 УК РФ "Нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью". Музыканту грозит до трех лет лишения свободы.

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