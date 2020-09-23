В Чертаново откроют новый спорткомплекс с катком

Планы развития спортивной инфраструктуры Москвы включают строительство 149 новых ФОКов с 2011 по 2023 годы. Фото: Максим Мишин/ТАСС

В разных районах столицы продолжается строительство физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК).

"Наши планы развития спортивной инфраструктуры Москвы включают строительство 149 новых ФОКов с 2011 по 2023 годы, - сказал сегодня, 23 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строительства спорткомплекса в Чертаново. - Значительная часть из них имеет катки и предназначена для круглогодичных занятий ледовыми видами спорта. Например, здесь на улице Красного Маяка мы строим новую ледовую арену для игры в хоккей и фигурного катания".

ЧТО СТРОЯТ

Спорткомплекс на улице Красного Маяка, напротив вл. 13А, корп. 2 находится недалеко от Битцевского лесопарка, в одном из самых красивых мест района Чертаново Центральное.

Общая площадь ФОКа - 4,8 тысячи квадратных метров.

В здании:

- профессиональная хоккейная коробка 30 на 60 метров для тренировок юных спортсменов ФСО "Хоккей Москвы";

- детские секции хоккея и фигурного катания, в том числе планируются и соревнования по этим видам спорта;

- зал общей физической подготовки площадью 200 квадратных метров, оснащенный профессиональной системой звукоусиления;

- административно-бытовой блок с душевыми, туалетами, специализированными помещениями для сушки формы, заточки коньков и индивидуальной подгонки клюшек;

- буфет на 16 мест и зона ожидания с возможностью просмотра игр и тренировок;

- автостоянка на 27 машиномест.

Фасады спорткомплекса оформят в цвета морской волны с фрагментами ленточного остекления и оригинальной вывеской. Вечером и ночью ледовую арену и соседние с ней площадки украсит ландшафтная подсветка.

КОГДА ОТКРОЮТ

Строительство планируют завершить в 2021 году. Сейчас здание уже готово на 75%.