Президент фестиваля «Русский Рим» Владимир Торин объявил о его переносе на 2021 год из-за COVID-19

В дни проведения фестиваля «Русский Рим» окна бывшей музыкальной гостиной княгини Волконской с видом на фонтан Треви всегда раскрываются настежь и тысячи туристов со всего мира слышат русскую речь и русскую классическую музыку. Фото: Оксана КОЗЛОВА.

Международный культурный фестиваль «Русский Рим» переносится на следующий год из-за пандемии коноранивура. По словам председателя фестиваля Владимира Торина, в сложившихся неблагоприятных эпидемиологических условиях организаторы мероприятия предпочитают не рисковать здоровьем участников и гостей. К тому же ситуацию осложняют длительный локдаун и закрытие границ. Поэтому было принято решение провести следующий фестиваль в ноябре 2021 года. По традиции «Русский Рим» пройдет в столице Италии в знаменитом Палаццо Поли.

- Мы до последнего надеялись на чудо и нам очень больно осознавать, что в этом году мы не сможем собрать наших друзей и гостей фестиваля в Риме в Палаццо Поли, - комментирует Владимир Торин. - В то же время интерес мировой общественности к русской культуре только растет, а география амбассадоров фестиваля стремительно расширяется. Мы продолжаем поддерживать связь со всеми участниками нашего международного сообщества и с нетерпением ждем 2021 года, чтобы вновь встретиться и обняться в Вечном городе!

Несмотря на перенос фестиваля, его организаторы продолжают работу над культурной программой и готовят несколько сюрпризов. Например, скоро увидит свет медийный проект о творчестве и деятельности самых ярких лауреатов и амбассадоров «Русского Рима».

Международный культурный фестиваль «Русский Рим» проводится в столице Италии с 2017 года. Его главная цель — познакомить европейцев с современной русской культурной и объединить людей, чье творчество и деятельность способствуют ее популяризации за рубежом. За три года международный фестиваль значительно укрепил культурные связи между Россией и Европой. Автором идеи фестиваля стал секретарь по международным проектам Союза писателей России, журналист, общественный деятель Владимир Торин.

Главная цель фестиваля - объединить людей, чье творчество и деятельность способствуют популяризации русской культуры за рубежом. Фото предоставлено организаторами.

Каждый год легендарный римский Палаццо Поли принимал под своей крышей участников фестиваля из многих стран мира, в том числе из Франции, Бельгии, Германии, Испании, России, США, Индии, Аргентины. Двести лет назад в этом здании, в зале Данте проводила литературно-музыкальные вечера Зинаида Волконская, приглашая на них русских и европейских художников, писателей, музыкантов.

Сегодня «Русский Рим» продолжает эту традицию. В Палаццо Поли вновь собираются признанные мэтры изобразительного искусства, театра, общественные деятели, чье творчество популяризует русскую культуру за рубежом. Участниками фестивалей прошлых лет становились писатели Евгений Водолазкин, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, солист балета и продюсер Андрис Лиепа, оперная певица Светлана Касьян, пианистка Екатерина Мечетина, скрипач виртуоз Сергей Крылов, переводчики-писатели Витторио Страда и Джулиан Лоунфельд, директор Музеев Ватикана Барбара Ятта. Лауреатам фестиваля по традиции вручается наградная статуэтка, автором которой стал известный скульптор, народный художник России Александр Рукавишников.