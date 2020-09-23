"В аварии виноват, но наркотики не употреблял": рэпера-гонщика Эльмина Гулиева арестовали на два месяца за аварию в центре Москвы

Рэпера Эльмина Гулиева арестовали на два месяца за аварию в центре Москвы Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Со второй попытки поздно вечером в среду, 23 сентября, в Таганском суде Москвы избрали меру пресечения 26-летнему рэперу Эльмину Гулиеву, который чуть было не угробил троих пешеходов. Суд согласился с требованием прокурора.

- Обвиняемый отправлен под арест на два месяца, - сообщили «КП» в Таганском суде столицы.

На заседании Гулиев активно защищался.

- Я признаю, что виноват в аварии. Да, я проехал на красный свет. Но какие наркотики? Я мусульманин и никогда их не употреблял, - заявил рэпер.

О том, что в крови музыканта были запрещенные вещества стало известно за несколько часов до судебного заседания. В седьмом часу вечера Гулиева в первый раз доставили в суд. Но в здании он провел всего 10 минут. В этот момент певцу и его адвокату сообщили о переквалификации уголовного дела на более тяжкий состав. Сейчас его обвиняют по части 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью, совершенное в состоянии алкогольного или наркотического опьянения».

Музыканту светит до семи лет лишения свободы. Адвокат Гулиева уже заявил, что обжалует решение суда об аресте его подзащитного.

Напомним, в шестом часу вечера 21 сентября Гулиев, за рулем своего «Инфинити» в районе дома 47 по улице Остоженка, протаранил «Мерседес» после чего его иномарка вылетела на тротуар. Троих пешеходов буквально впечатало в стену. Две женщины до сих пор находятся в тяжелом состоянии, одной из них ампутировали часть ноги. Еще один мужчина-пешеход получил переломы, но был отпущен на лечение домой. Виновник ДТП признался, что проехал перекресток на красный сигнал светофора. Экспресс-тест не нашел в крови Гулиева запрещенных веществ. Но позже экспертиза обнаружила наркотики.

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