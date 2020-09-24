Мамаша из Химок сняла порно с двумя дочками и продала педофилу в соцсетях

Уже установлено, что детское порно женщина сняла по заказу педофила, с которым она познакомилась в социальной сети Фото: Shutterstock

- Не может быть! Я не верю, что это моя жена сделала! - жителя Химок, который узнал о том, что супруга сняла и продала порновидео с участим двух его дочерей, успокаивали всем полицейским участком.

Поверить в то, что такое могла сделать мать, действительно сложно. Но доказательства против 22-летней мамаши — железобетонные. Ролик нашли на ее мобильном телефоне, в кадре две ее дочери, есть и переписка с педофилом, и отчет о поступлении денег с его счета на ее банковскую карту.

А началось все с заявления подруги женщины. Та на днях случайно увидела жуткое видео в телефоне подруги и без раздумий обратилась в полицию. Такого поворота событий мамаша явно не ждала. В ее телефоне следователи действительно обнаружили, что называется, шок-контент. Ролик с участием дочек трех и шести лет женщина сняла в квартире. В кадре малышки покорно следуют диким инструкциям мамы.

- Сняли трусики и раздвинули ножки, - это самые безобидные команды, которые женщина отдавала девочкам.

Уже установлено, что детское порно женщина сняла по заказу педофила, с которым она познакомилась в социальной сети. Мужчина, узнав, что у женщины есть дочки, попросил записать для него видео. Не бесплатно! За услуги он перевел мамаше- сутенерше 30 тысяч рублей. Личность заказчика сейчас устанавливают следователи.

А вот мамашу уже задержали.

- Уголовное дело возбуждено по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Уже сегодня, 24 сентября, обвиняемой будет избрана мера пресечения, - сообщила «КП» Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

Следователи настаивают на аресте женщины. И, скорее всего, учитывая тяжесть преступления, суда она будет дожидаться именно в СИЗО. Ей светит до 20 лет лишения свободы. Кроме того, следователи готовятся предъявить ей обвинение еще и по статье 242 УК РФ «Распространение детской порнографии». Это плюс еще шесть лет лишения свободы.

От дачи показаний женщина отказалась. Но следствие уже установило, что ролик она сняла в тот момент, когда муж находится на работе. Был ли он единственным — большой вопрос. Как стало известно «КП», обвиняемая нигде не работала. В 18 лет она вышла замуж и спустя год родила дочку. Сейчас малышке три года. Вторая девочка, которую последние три года воспитывала женщина, ей неродная. Малышке сейчас шесть лет, она осталась жить с отцом после его развода с первой женой. Похоже, теперь мужчине одному придется воспитывать двоих дочерей. Его первая супруга злоупотребляет спиртными напитками.