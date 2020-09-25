В Москве 55-летнюю гардеробщицу шантажировали интимными снимками и требовали полмиллиона рублей за молчание

Неизвестный вымогатель потребовал от женщины 500 000 рублей за молчание Фото: Shutterstock

В полицию обратилась 55-летняя Марина П.*, гардеробщица одного медицинских центров, которая сообщила полицейским, что стала жертвой шантажа. Как рассказала оперативникам женщина, неизвестный человек прислал ей на электронную почту письмо с документом. В этом документе преступник указал некие личные данные, а также приложил фотографии интимного характера, распространение которых может опозорить как саму Марину, так и ее дочь Оксану*. Преступник потребовал крупную сумму за то, чтобы оставить все эти данные и фотографии в тайне.

«Неизвестный вымогатель потребовал от женщины 500 000 рублей за молчание. В противном случае злоумышленник обещал распространить данные и интимные фотографии в сети Интернет, чем нанесет вред чести и достоинству заявительницы и ее дочери. Платить потерпевшая отказалась и сразу обратилась с заявлением в полицию», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

После обращения в полицию было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ - Вымогательство. В настоящий момент оперативники проводят расследование и устанавливают все детали случившегося. Полицейским предстоит установить неизвестного вымогателя и привлечь его к уголовной ответственности.