"Слата" поддерживает местных производителей

В супермаркетах региональной торговой сети представлена фермерская продукция и товары, выпускаемые в Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Региональная торговая сеть «Слата» создает сообщество местных производителей. Ассортимент товаров, выпускаемых в Восточной Сибири, в магазинах компании постепенно расширяется и планируется, что он возрастет в два раза.

Как рассказала руководитель проекта «Местные производители, развитие предпринимательства в регионе ТС «Слата» Юлия Климова, в ряде торговых точек уже можно приобрести мясо, мед из фермерских хозяйств; зелень, выращенную на установках гидропоники; готовые первые и вторые блюда, приготовленные по французской технологии су-вид на Ангарском мясокомбинате, а также произведенные здесь же стейки и другие мясные деликатесы.

- Торговая сеть отвечает на изменения и обновляет свои супермаркеты, удовлетворяя потребности покупателей, которые следят за своим здоровьем и питанием, стремятся приобретать экологически-чистые продукты и различные суперфуды. Такие магазины также облегчают жизнь хозяйкам и всем, кому некогда заниматься приготовлением разных блюд. В ассортименте представлена готовая еда на вынос. И, конечно, в наших супермаркетах всегда много зелени, свежих фруктов и овощей, продуктов категории «фреш», - отметила Юлия Климова.

Юлия Климова, руководитель проекта «Местные производители, развитие предпринимательства в регионе ТС «Слата» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Также она подчеркнула, что «Слата» открыта для сотрудничества. Региональный ритейлер взаимодействует не только с крупными или давно действующими на рынке производителями, но со стартапами. Условий на первом этапе немного: бесперебойные поставки согласованных объемов продукции, доступная розничная цена, желание продвигать свой продукт и меняться под потребности покупателя.

Тестирование системы внедрения местных товаров в торговую сеть продлится до конца 2020 года. На полках супермаркетов будут появляться как продукты, так и некоторые непродовольственные товары, произведенные в Приангарье.

Полную информацию, а так же адреса магазинов, где представлены товары местных производителей смотрите на сайте.