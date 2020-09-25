Погода в Москве 26 сентября - 4 октября: Бабье лето с нами надолго!

Последние выходные сентября будут теплыми Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В выходные можно смело планировать поездки на природу, отдых на даче, прогулки на яхте по Пироговскому водохранилищу и свидания на набережной Москва-реки. Погода солнечная и теплая, как будто сейчас даже не бабье лето, а самое обычное. И это не красивый эпитет. Температура воздуха в столице соответствует климатическим нормам для июня или августа. А сентябрьские нормы перекрывает на 5 - 6 градусов.

И еще одна хорошая новость: это не последние теплые выходные осени-2020! Прогноз Гидрометцентра России о погоде в Москве на 26 сентября - 4 октября очень оптимистичен.

В субботу и воскресенье, 26 - 27 сентября, солнечно и сухо. Ночи прохладные, +7…+9 градусов, днем +22…+23.

В понедельник, 28 сентября, у бабьего лета короткий перерыв по вине ненастного циклона с Балтики. На небе появятся облака, местами пройдут кратковременные дожди. Ночью +16…+11 градусов, днем не выше +18.

Во вторник, 29 сентября, облачно, с прояснениями, и без осадков. Под утро +6…+11 градусов, днем потеплеет до +20.

В среду, 30 сентября, облачно с прояснениями, сухо. Ночная температура +5…+10 градусов, днем +18.

В четверг и пятницу, 1 и 2 октября, вопреки календарю станет теплее: по ночам +8…+13 градусов, днем до +21. Ясное небо и никаких дождей.

В субботу и в воскресенье, 3 и 4 октября, тоже сухо и солнечно. Ночью +6…+11 градусов, днем +19.

Такая теплынь в конце сентября бывает в средней полосе раз в 10 лет, с удивлением констатируют в центре "Фобос". Благодарить за приятную аномалию нужно огромный антициклон, закачивающий к нем прогретый воздух из Закавказья и Средиземноморья. Антициклон увеличивается в размерах, в выходные его центр окажется над Уралом, а гребень протянется до Белого моря, делятся подробностями синоптики Московского метеобюро.

И необычное для конца сентября тепло будет во всей Европейской части России: и в центре, и на северо-западе, и на черноморских курортах (там до +30), и даже в Архангельской области до +20 (бархатный сезон на пляжах Белого моря, похоже, уже не шутка).

ТЕПЛЫЕ РЕКОРДЫ СЕНТЯБРЯ 2020

На этой неделе во многих российских городах установлены новые температурные рекорды: Санкт-Петербурге (+23) и Калининграде (+25,5), в Петрозаводске, Смоленске (+23,6), Твери и Можайске, даже в заполярных Тикси (+13,3) и Хатанге (+11,7).

На всей территории страны средняя температура сентября на 1 - 6 градусов выше, чем обычно.