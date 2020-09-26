"Многие упали в обморок": В вузе Москвы рухнул лифт со студентами

В вузе Москвы рухнул лифт со студентами Фото: Shutterstock

Про этот случай с поломкой лифта так никто ни не узнал, если бы студенты МФЮА (Московского финансово-юридического университета) не подняли бы шумиху в соцсетях. Все произошло днем 24 сентября в корпусе «Калужский». Во время перемены в лифт на первом этаже забились больше десяти человек. Сервис предупреждения о перегрузке не сработал и, как селедки в банке, ребята поехали наверх.

– Лифт с людьми упал и застрял. Половина попадали в обморок. Но вместо того, чтобы вызвать МЧС, декан ждала лифтера. Внимание: все это, чтобы не портить репутацию вуза, - рассказал о происшествии один из студентов.

По разным данным, в лифте студенты провели от одного часа до полутора часов. Так и не дождавшись помощи, ребята сломали дверь.

По разным данным, в лифте студенты провели от одного часа до полутора часов. Так и не дождавшись помощи, ребята сломали дверь. Фото: Twitter.com

- Лифт был битком, вентиляция не работала. Мы просто задыхались, - рассказала «КП» одна из застрявших в лифте студенток, которая побоялась назвать свое имя.

По словам девушки, в лифте было слишком много людей.

- Толпа ждала лифт, и когда он приехал, все туда втиснулись. Прикол в том, что какие-то пацаны пытались войти и всех запихнули в конец лифта. Думаю, поэтому он и сломался, - продолжила рассказа девушка.

По словам студентов, троим девушкам понадобилась помощь медиков. Скорую в итоге вызвали сами студенты. А вот в МЧС руководство вуза действительно так и не обратилось.

- К нам подобных сообщений на телефон службы спасения не поступало, - сообщили «КП» в пресс-службе столичного чрезвычайного ведомства.

По факту ЧП в вузе ведут проверку.

- По причине грубого нарушения студентами требований эксплуатации, допустимого предела грузоподъемности, произошла остановка лифта. При попытках студентами самостоятельно освободиться, лифту было нанесено существенное повреждение конструкций. Что не позволило ответственному сотруднику оперативно открыть лифт, - сообщили в пресс-службе МФЮА.

За чей счет будут ремонтировать лифт, пока неизвестно. Тем временем историей уже заинтересовался Следственный комитет.

- По данному факту проводится проверка, - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.