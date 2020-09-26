Гендиректор Zaycev.net на кабриолете Ferrari в Москве протаранил маршрутку

Rабриолет Ferrari в Москве протаранил маршрутку Фото: Кадр видео

Авария с участием роскошного синего кабриолета " Ferrari " произошла в Москве днем в субботу, 26 сентября. На улице маршала Василевского, недалеко от парка Покровское-Стрешнево, спортивный кабриолет протаранил маршрутку, которая притормозила на автобусной остановке. От удара автобус отбросило на несколько метров. А, по словам очевидцев, водитель иномарки несся на бешеной скорости.

- По предварительным данным, один человек пострадал. Сейчас устанавливаются обстоятельства данного ДТП, - сообщили "КП" в пресс-службе главка столичного МВД.

Женщина-пассажирка с места аварии была госпитализирована. А вот водитель иномарки не пострадал. Кстати, личность он довольно известная. За рулем кабриолета был гендиректор одного из самых популярных музыкальных сервисов Zaycev.net Евгений Трухин. В ближайшее время ему предстоит сдать тест на алкоголь и дать показания в полиции.

Напомним, ранее ДТП в Москве устроил рэпер Эльмин Гулиев. На своем "Инфинити" он вылетел на тротуар и чуть было не убил троих пешеходов. Две женщины до сих пор в больнице, одной из них ампутировали часть ноги, а в крови гонщика нашли наркотики.