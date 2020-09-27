Отопление в жилых домах Москвы в 2020 году включат досрочно

Москвичи радуются солнечным дням бабьего лета. Хотя погода балует теплом, столичные власти решили не ждать похолодания и досрочно начать отопительный сезон. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Москвичи радуются солнечным дням бабьего лета. Хотя погода балует теплом, столичные власти решили не ждать похолодания и досрочно начать отопительный сезон.

"С завтрашнего дня (то есть с понедельника, 28 сентября. - Прим. авт.) почти два миллиона пожилых и хронически больных москвичей должны оставаться дома, - написал Сергей Собянин в своём блоге. - Большинство из них находятся в городе. Но немало пенсионеров живут на дачах или собираются уехать за город в ближайшее время.

Чтобы пребывание дома было максимально комфортным, я принял решение о досрочном начале отопительного сезона. С понедельника тепло начнет поступать в жилые дома".

Напомним, обычно отопление в столице включают, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха не поднимается выше +8 градусов. Но в последние годы коммунальщики от этих температур отходят и потихоньку начинают обогревать город с первым же ухудшением погоды. К примеру, в прошлом году батареи в квартирах начали нагреваться с 23 сентября. А в этом году еще с 20 сентября тепло получили детсады, школы и больницы. Теперь с понедельника, 28 сентября, горячая вода в батареях зажурчит и в жилых домах с офисами.

Кстати, осевшим на дачах москвичам тоже помогут согреться.

"Погода становится холодней и нужно отапливать дачи, для этого мы возобновляем программу доставки дров на дачные и садовые участки по льготным ценам, - сообщил Сергей Собянин. - С марта по июль этой возможностью воспользовались 32 тысяч дачников-москвичей. Если есть потребность в топливе, звоните по телефону горячей линии 8-495-870-45-09".

ВНИМАНИЕ!

Если спустя пять и более дней с начала пуска тепла 28 сентября, батареи все еще ледяные или греют плохо, можно пожаловаться в Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы - (495) 539-53-53 (круглосуточно).

То есть к следующим выходным с 3 октября отопление должны включить во всех домах Москвы. Если этого не произошло или батареи еле тёплые, тогда нужно звонить по указанному номеру ЕДЦ.