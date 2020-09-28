В Москве в гостинице «Украина» нашли тело топ-менеджера нефтегазовой компании

Московская полиция разбирается в обстоятельствах смерти топ-менеджера нефтегазовой компании Дмитрия Красюка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Московская полиция разбирается в обстоятельствах смерти топ-менеджера нефтегазовой компании Дмитрия Красюка. Тело 48-летнего мужчины нашли в номере в гостинице «Украина» утром в воскресенье, 27 сентября.

Дмитрий Красюк занимал пост первого заместителя гендиректора компании «Вега-Газ», которая занимается установкой автоматических систем на газопроводах.

- Как удалось выяснить, Красюк с 11 сентября находился в гостинице, - рассказал «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах. - По словам обслуживающего персонала, он в течение нескольких дней злоупотреблял спиртными напитками.

- Кто обнаружил тело?

- Лечащий врач, который приехал, чтобы проверить состояние здоровья мужчины. По предварительным данным, на момент обнаружения Дмитрий Красюк был мертв уже около 12 часов.

По словам источника, на теле топ-менеджера нет никаких следов насильственной смерти. Однако точную причину смерти назовут только после судебно-медицинской экспертизы.