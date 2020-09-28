На видео попало смертельное ДТП со старушкой, вышедшей из дома за молоком в Тучково

Водитель уверяет, что женщину просто не заметил

Смотреть это видео людям со слабой психикой мы не рекомендуем. Кадры были сделаны днем 25 сентября в подмосковном городе Тучково. На них - последние минуты жизни 82-летней женщины. Вот она медленно идет по тротуару, придерживаясь рукой за дорожное ограждение. Старушка едва переставляет ноги и движется ну очень медленно. Кажется, не заметить ее просто невозможно. Но стоило женщине выйти на дорогу, чтобы перейти проезжую часть, как ее сбил внедорожник «Тойота». Бедняга рухнула на дорогу, по которой из пакета растеклось молоко. Именно за ним в тот роковой день она и вышла из дома. Спустя час после аварии женщина умерла в больнице.

Ролик в соцсетях опубликовали родственники погибшей. И тут же поползли слухи якобы виновница ДТП скрылась с места аварии. Но это не так.

- 40-летняя водитель «Тойоты» не оставляла место ДТП. Она сама вызвала скорую. И уже дала объяснения. Сейчас по данному факту ведется доследованная проверка, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД РФ по Московской области.

Водитель уверяет, что женщину просто не заметила. Ее машина проскочила прямо перед старушкой и, скорее всего, задела женщину зеркалом заднего вида. Экспертизу на алкоголь и наркотики виновница аварии уже прошла. Ни того, ни другого в крови женщины обнаружено не было.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека», — добавили в пресс-службе УМВД РФ по Московской области.

Автоледи грозит до пяти лет лишения свободы.