Собянин: Для снижения заболеваемости школы уйдут на двухнедельные каникулы

Первые каникулы в новом учебном году продлятся целых две недели вместо привычной одной. Фото: Олег УКЛАДОВ

Первые каникулы в новом учебном году продлятся целых две недели вместо привычной одной. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщил мэр Сергей Собянин в своём блоге.

Обычно ученики во многих школах начинали отдыхать осенью с 5 октября. В некоторых учебных заведениях - чуть позже. Но все в любом случае одну неделю наслаждались свободой от ранних подъёмов, уроков и домашки. Теперь правила временно изменились. Указ опубликован на портале mos.ru.

"По рекомендации санитарных врачей, с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний ковидом мною принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно во всех школах – с 5 по 18 октября, - заявил Собянин. - Для того чтобы в этот период избежать лишних контактов и не подвергать детей риску заболеваний, на две недели приостановят свою работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении Правительства Москвы".

По его словам, во время длинных каникул дистанционных занятий не будет. Но по желанию дети могут повторять пройденные темы, а также изучать новый материал с помощью Московской электронной школы.

"Детские сады (дошкольные группы) продолжают работать по обычному графику", - добавил Собянин.

При этом мэр попросил родителей удержать детей от развлечений вроде прогулок по торговым центрам и покатушек в метро и наземке.

"Каникулярное время лучше всего провести дома или на даче, - напомнил Собянин. - А если выходить гулять – то во двор или ближайший парк.

Это очень важно. На сегодня значительная часть заболевших, нередко бессимптомно – это дети. Приходя домой, они очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее.

Давайте используем каникулы как возможность снизить динамику заболеваемости и сохранить наше здоровье".

КСТАТИ

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