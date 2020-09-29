Домашний режим и удаленка в Москве 2020: сидим до 28 октября

Рекомендации о переходе на удаленную работу будут действовать в Москве до 28 октября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ближайший месяц москвичам рекомендовано оставаться дома из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Напомним, с 28 сентября столичные власти попросили уйти в самоизоляцию пожилых людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими болезнями. А работающим жителям предложили перейти на удаленку. Такие рекомендации будут действовать в Москве до 28 октября. Указ об этом подписал сегодня мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее по решению мэра из-за сезонной вспышки простуд и ковида осенние каникулы продлились до двух недель вместо привычной недели. Их проведут одновременно во всех школах с 5 по 18 октября. При этом детские сады (дошкольные группы) продолжают работать по обычному графику.

Все москвичи обязаны носить в людных местах (магазины, транспорт, поликлиники) маски и перчатки, а также соблюдать дистанцию.

Напомним, за последние дни зараженных COVID в городе стало больше почти на 30 процентов. Департамент здравоохранения Москвы опубликовал список болезней и состояний здоровья, при которых лучше не выходить лишний раз из квартиры в дни пандемии.

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