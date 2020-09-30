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Общество

Масочные проверки в Москве: 150 закрытых магазинов, 85 тысяч нарушителей на транспорте, более 420 миллионов рублей штрафов

Без защиты от коронавируса из дома лучше не выходить
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Без защиты от коронавируса из дома лучше не выходить

Без защиты от коронавируса из дома лучше не выходить

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Маска, перчатки и санитайзер - такой обязательный набор теперь всегда должен быть с собой у каждого москвича. Особенно в магазине, поликлинике, метро, автобусе, театре или другом многолюдном месте. Главное правило в пандемию - маска должна закрывать нос и рот.

Масочные проверки проходят в столице каждый день. Цифры пойманных без ковидной защиты нарушителей и выплаченных ими штрафов впечатляют.

Напоминание о социальной дистанции

Напоминание о социальной дистанции

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

По данным Управления Роспотребнадзора по Москве и Департамента транспорта столицы с мая этого года, то есть с начала масочного режима, и по 29 сентября в городе:

1. Провели 1551 проверку в общественных местах - крупных торговых центрах и магазинах торговых сетей, театрах, спортивных площадках. Рейды также проходят в такси, ночных клубах, офисных центрах, кафе и ресторанах, промышленных предприятиях, частных детсадах, салонах красоты;

- неоднократные нарушения нашли по 1215 адресам, чаще всего - в торговых точках (см. ниже ТОП-5);

- временно закрыты 150 учреждений-нарушителей, в основном магазины;

- выписано штрафов на общую сумму около 22 миллионов рублей.

2. Ежедневно выборочные проверки проходят в общественном транспорте - в вестибюлях, вагонах метро и во всей наземке. За неделю контролеры обходят 100% станций метро;

- без масок пойманы более 85 тысяч пассажиров;

- выписано штрафов на сумму свыше 420 миллионов рублей.

В многолюдном месте маски обязательны.

В многолюдном месте маски обязательны.

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

ЗА ЧТО ШТРАФУЮТ

Магазины и другие учреждения наказывают в основном за такие нарушения:

- нет "входного фильтра" и измерения температуры у сотрудников для дальнейшего отстранения от работы людей с признаками простуды, как перед началом, так и в течение рабочего дня;

- не контролируется соблюдение посетителями перчаточно-масочного режима и социальной дистанции;

- нет разметки на полу, запаса моющих и дезинфицирующих растворов, а также масок, перчаток, мыла и кожных антисептиков для персонала;

- не проводится очистка и дезинфекция системы вентиляции;

- нет ультрафиолетовых облучателей закрытого типа (рециркуляторов) для обеззараживания воздуха в присутствии людей;

- не проводится тестирование сотрудников на коронавирус;

- дополнительно в театрах - нет антисептиков в туалетах для посетителей, около 40% зрителей во время спектакля сидят без масок, нет оповещения о санитарных правилах во время пандемии.

Отправляясь в торговый центр, не забудьте средства защиты.

Отправляясь в торговый центр, не забудьте средства защиты.

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Жителю могут выписать персональный штраф за такие "проколы":

- в общественном транспорте пассажир едет вовсе без маски, а также носит маску на шее или на подбородке. Это обойдётся в 4 - 5 тысяч рублей;

- после возвращения из зарубежья в Москву путешественник не указал на портале госуслуг результаты своего тестирования на COVID в течение 3 дней после прилета. За это придётся выложить от 15 до 40 тысяч рублей.

Сейчас по данным столичного Управления Роспотребнадзора в городе насчитывается более 1000 таких "забывчивых" горожан. По 280 из них оформлены протоколы и дела уже направлены в районные суды. А всего с 1 августа, то есть после возобновления зарубежных рейсов, заграницей побывали более 132 тысяч москвичей.

ВОПРОС РЕБРОМ

На что потратят штрафные деньги

В столичной мэрии ранее объяснили, что все деньги, поступающие в бюджет города от штрафов ковидных нарушителей, пойдут на борьбу с COVID, например, закупку лекарств и в целом на поддержку медицины.

Где ходят без масок

За последнюю неделю за ковидные нарушения в Москве закрыли некоторые магазины сетей "Магнолия", "EUROSPAR" и других. А один из крупных магазинов - ЦУМ - отделался после проверки самым большим штрафом на сумму более 1 миллиона рублей.

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