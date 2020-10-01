В Москве мигрант развратил школьницу и принудил к занятию проституцией

Задержанный принуждал школьницу заниматься проституцией в течении месяца. Фото: Мила СТРИЖ

Все случилось в одном из домов на улице Куусинена в Москве. Жители многоэтажки, и без того уставшие слушать крики и стоны из-за стены одной из квартир, заметили, что в предполагаемый притон стала приходить явно несовершеннолетняя девочка. Бдительные соседи сразу обратились в полицию с сообщением о возможном преступлении против ребенка. Прибывшие на место оперативники задержали в той самой квартире уроженца Узбекистана, 27-летнего Азиза Ф.*, который и организовал притон в жилом доме. В ходе работы с задержанным удалось установить и личность несовершеннолетней девочки, замеченной соседями. Ей оказалась 15-летняя школьница Марина П*, которую Азиз обманным путем уговорил оказывать услуги интимного характера клиентам своего притона.

«Задержанный принуждал школьницу заниматься проституцией в течении месяца, пока об этом не стало известно полицейским. Кроме того, в ходе опроса пострадавшей девочки выяснилось, что сам Азиз несколько раз вступал с ней в интимную связь в одной из московских гостиниц», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время преступник задержан и изобличен в содеянном. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 240 УК РФ - Вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетней и части 1 статьи 134 УК РФ - Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.