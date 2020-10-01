В Московской области объяснили, какие школы уйдут на каникулы с 5 октября

Школы Московской области этой осенью выйдут на каникулы в сроки, которые были запланированы заранее. На текущий момент нет никакой необходимости менять этот график. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва министр образования Московской области Ирина Каклюгина выступила с разъяснениями по поводу школьных каникул на специальном брифинге.

- С 5 октября школы, которые учатся по модульной системе, уходят на плановые каникулы. Это те учреждения, в которых дети учатся пять недель, а после неделю отдыхают, - сообщила Каклюгина. - Таких школ в Подмосковье примерно 50%, всего в МО порядка 1,5 тысяч школ. Длительность каникул также не меняется - дети будут отдыхать неделю.

При этом другая половина подмосковных школ учится в привычной системе четвертей. У них каникулы по графику начнутся в ноябре.

По словам министра, на текущий момент сезонные показатели заболеваемости ОРВИ среди учеников даже ниже, чем год назад. Поэтому пока нет никаких предпосылок для введения каникул вне графика, увеличения их срока и так далее. При этом в случае необходимости школы, которые 5 октября не уйдут на каникулы и продолжат первую четверть, всегда могут оперативно рассмотреть вопрос о внеплановых каникулах.

- Мы рекомендуем действовать, исходя из эпидемиологической ситуации, - рассказала Ирина Каклюгина. - Директор совместно с управляющим советом и родительской общественностью может принять решение о досрочных недельных каникулах. Они проанализируют ситуацию и уже сегодня примут решение об уходе на каникулы, либо о продолжении учебы согласно годовому графику с учетом ситуации с заболеваемостью в школе.

Тем не менее с 5 октября в школах на территории Московской области усилят контроль за безопасностью учебного процесса:

- На входе у всех детей будут измерять температуру.

- Если температура выше 37 градусов, школьник будет отправлен домой (с уведомлением родителей).

- Учителям еще раз напомнили, что при близком общении с детьми следует надевать маску.

- По школам пройдут проверки, как в зданиях и корпусах проводится дезинфекция, проветриваются ли помещения.

Меры безопасности продолжают соблюдать во всех детских садах области, колледжах и вузах. Эти учебные заведения работают в обычном режиме.