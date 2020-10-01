«Сняла хостел и ушла, оставив вещи»: В Москве ищут 19-летнюю девушку, которая приехала поступать в университет и пропала

У Полины с родителями были непростые отношения Фото: ВКонтакте

Столичные полицейские ищут девушку, которая бесследно исчезла, выйдя из хостела в центре Москвы. Это было еще в ночь на 24 июля. С тех пор Полину Федорову больше никто не видел и не слышал.

ПЕРВЫЙ ПОПАВШИЙСЯ ХОСТЕЛ?

Девушка родом из города Великие Луки - это в Псковской области. Еще позапрошлым летом Полина закончила школу. Первый год пропустила, никуда не поступала. Потом немного поучилась в местном медицинском колледже, но в итоге перестала его посещать. И вот этим летом вдруг решила рвануть поступать в столицу. Правда, родня хватилась девушку лишь через несколько дней.

- У Полины с родителями были непростые отношения, они часто ругались, поэтому еще в школьные годы она чаще всего жила у бабушки, - рассказал «Комсомольской Правде» один из бывших одноклассников девушки.

С бабушкой было удобно - она весной, как потеплеет, выезжала до самых холодов на дачу. Поэтому в квартире Полина оставалась одна. В какой-то момент девушка перестала отвечать на звонки родни. Те приехали в квартиру и обнаружили, что вместе с Полей пропали ее паспорт, сертификат ЕГЭ, школьные аттестат, 20 тысяч рублей и два чемодана с вещами.

- Накануне она обмолвилась, что хочет ехать поступать в Москву, но тогда этому разговору не придали значения, - сообщил сайту kp.ru источник в правоохранительных органах.

Позже стало известно, что девушка действительно добралась до Москвы. Ранним утром 24 июля высокая и худенькая голубоглазая девушка появилась на Маросейке.

- Около 8 часов утра она пришла в хостел «Гуд муд». Заранее Полина Федорова его не бронировала. Вероятно, зашла в первый попавшийся, - продолжает источник. - Оплатила спальное место в общей комнате за сутки наличными.

СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ НЕ НАШЛА

По словам администратора, Федорова в течение дня несколько раз уходила и возвращалась. Около полуночи она сообщила, что съезжает и ушла.

- Через два дня во время уборки сотрудники нашли личные вещи Полины Федоровой, которые она забыла в комнате - кеды и футболку. Администратор перезвонила девушке. Телефон был выключен, поэтому женщина отправила Полине сообщение. Вскоре пришел ответ: девушка подтвердила, что это ее вещи. Администратор перезвонила. Уже в ходе этого разговора Федорова сказала, что приедет за вещами через две недели.

С этих самых пор никто Полину не видел и не слышал. Даже страницу во ВКонтакте она не посещала еще с 23 июля. Номер, на который к ней дозванивались, с тех пор оказался выключен.

В хостеле божатся, что никаких конфликтов с другими постояльцами у Федоровой не было. Да она и не общалась ни с кем, держалась особняком.

- По фото и особым приметам девушку искали во всех базах, но так и не нашли, - рассказывает источник. - Более того, даже видеосистема распознавания лиц ее после выхода из хостела больше ни разу не засекла. На ее паспорт никто не покупал билеты из города.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РОЗЫСК

Девушку объявили в федеральный розыск.

У полиции сейчас несколько версий. От самых страшных (убийство, суицид, несчастный случай) до банального желания девушки на какое-то время скрыться от родни. То, что Полина нередко ссорилась с родителями, подтверждают сразу несколько ее знакомых.

- Федоровы рассказывают, что Полина постоянно меняла сим-карты. Можно предположить, что она в Москве или даже ранее могла приобрести другую симку и пользуется сейчас ею, - сообщил источник в следствии.

Мы пообщались с близкой подругой пропавшей девушки Ксенией Завьяловой.

- Полина что-то рассказывала о том, что хочет ехать поступать в Москву?

- Она до этого говорила, что мечтает поступить в горный университет в Санкт-Петербурге. Почему в горный? Ну, у нее география хорошо шла.

- Насколько похоже на Полину, что съехав из хостела, она забыла там часть своих вещей?

- Я не знаю, как это объяснить. Расстройством памяти она не страдала. Не думаю, что у нее было с собой так много вещей, что она их вот так просто оставила непонятно где.

- Может, парень у нее был, с которым она сбежала?

- Про парня ничего не слышала.

Полину Федорову из Великих Лук не могут найти с 24 июля

ТАИНСТВЕННАЯ ЗНАКОМАЯ?

В Москве сейчас учится одна из близких школьных подруг Полины, Ольга. Но девушка сообщила «КП», что не общалась с Федоровой еще с февраля. Про ее планы перебираться в столицу никогда не слышала.

Между тем в следствии полагают, что Полина Федорова, которую не засекли камеры, все-таки могла выехать из города. По крайней мере, на это указывает телефонный разговор с администратором хостела. Девушка сказала, что вернется за своими вещами через две недели. Почему именно через две недели? Значит, она была где-то в другом месте и какое-то время планировала там задержаться?

Известно, что поисковики «Лизы Алерт» ведут поиски девушки не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге (куда Полина изначально хотела переехать из Великих Лук), и в Великих Луках (полагают, что могла не оповещая родных вернуться на малую родину).

Но есть еще одна версия.

- Когда Полина пропала, пошли слухи, что на самом деле она ехала не в Москву, а в Смоленск, - говорит бывший одноклассник пропавшей девушки. - Якобы в Москве она делала только пересадку.

- Зачем ей в Смоленск?

- Ну… Якобы она познакомилась по интернету с какой-то девушкой, у них завязались некие симпатии и Полина якобы поехала к ней. Но я за правдивость этой информации не ручаюсь. Болтают!

- То есть, Полине нравились не парни, а девушки?

- Сам я такого не видел. Такие слухи просто пошли. Я с Полиной уже пару лет не общался. Раньше я ничего такого за ней не замечал. Но мало ли что могло произойти за эти два года…

Версия про пересадку в Москве по дороге в Смоленск с одной стороны звучит логично. Но только если не смотреть на карту. Потому что ехать сначала до Москвы - это даже не крюк… Кроме того, из Великих Лук до Смоленска стоит прямой автобус. Поэтому добираться туда через Москву - та еще логистика. Ну, если только в столице у Полины не было еще каких-то дел.

В статусе на одной из страничек Полины в ВК написано: «Как же все геморно!»

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