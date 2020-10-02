Две недели каникул нужны для безопасности детей и их семей

Каникулы в осеннее время проходят всегда, в данном случае увеличится их длительность Фото: Олег УКЛАДОВ

Московских школьников ждут двухнедельные осенние каникулы с 5 по 18 октября. Такое решение принято по рекомендации санитарных врачей из-за осеннего всплеска простуды. К этому ещё добавился рост заражений коронавирусом. Опасная инфекция вновь наступает не только в Москве, но и во всех столицах мира. Растет и число госпитализаций - более 5 тысяч в неделю. При этом среди детей и пожилых людей прибавилось заболевших. Хотя дети переносят ковид легко или вообще без симптомов, но все же могут заразить старших членов семьи, у которых болезнь протекает тяжелее. Поэтому длительные каникулы нужны для защиты самых уязвимых горожан.

«Важно отметить, что каникулы в осеннее время проходят всегда, в данном случае увеличится их длительность, и только для части учеников - время их начала, - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью ТАСС. - Мы очень просим с пониманием отнестись к такой мере, ведь это сделано в первую очередь для безопасности детей и старших членов семьи. Мы также обращаемся к работодателям с просьбой войти в положение родителей и по возможности организовать их дистанционную работу, чтобы они могли остаться с детьми дома».

Ранее по решению мэра Москвы Сергея Собянина начало осенних каникул у столичных школьников передвинуто на одно время - 5 октября. Они продлятся две недели вместо одной.

В дни пандемии столичные медики отмечают необходимость для всех москвичей носить в людных местах (магазины, транспорт, поликлиники) маски и перчатки, а также соблюдать дистанцию. «Мы еще раз должны напомнить себе, насколько важно соблюдать меры, которые помогают нам противостоять инфекции", - сказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.