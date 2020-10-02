В Москве задержали педофила, заставлявшего детей сниматься в порно

Фото: Олег ЗОЛОТО

В полицию обратилась мать одной из пострадавших девочек, которая случайно нашла в телефоне ребенка ужасные снимки. Прибывшие домой к школьнице оперативники опросили потерпевшую 14-летнюю Ксению П.*. Девочка рассказала полицейским, что летом с ней и 13-летним Славой В.* познакомился некий дядя Сережа*. Мужчина некоторое время общался с детьми, а потом обманным путем заманил их к себе в гости, где воспользовавшись детской наивностью и непониманием происходящего, надругался над несовершеннолетними девочкой и мальчиком. Так продолжалось несколько месяцев, педофил приводил детей к себе домой, где совершал с ними действия сексуального характера и заставлял их позировать обнаженными перед камерой. По рассказам пострадавших детей полицейские смогли составить подробное описание преступника и в короткий срок обнаружили и задержали педофила.

«В квартире, адрес которой указали дети, был задержан тот самый дядя Сережа. Им оказался 44-летний москвич Сергей К.*, работающий техником в одной из компаний, специализирующихся на системах охране и системах безопасности. Мужчина был изобличен в неоднократном совершении действий сексуального характера в отношении 14-летней школьницы Ксении П.* и 13-летнего школьника Вячеслава В.*» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время преступник задержан, с ним работают следователи. Оперативникам предстоит выяснить, не пострадал ли кто-то еще от действий педофила, и установить все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 134 УК РФ - Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста совершенное в отношении двух и более лиц. *-имена изменены