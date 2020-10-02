«Зарезал жену, а потом упал голый с велосипедом из 12 этажа»: На юге Москвы произошло ЧП

Смертельное ЧП случилось на Тимуровской улице в Москве Фото: Предоставлено очевидцами

Жители многоэтажек на Тимуровской улице в Москве (это юг города, район Царицыно) днем в пятницу, 2 октября, стали свидетелями громких разборок на 12 этаже. Сначала очевидцы слышали лишь крики. Затем соседи увидели, как на балконе появился некий мужчина, который начал швырять с высоты вещи и мелкую мебель. Затем вниз полетела кошка.

- Крики не прекращались, у мужчины явно была истерика, соседи начали звонить в полицию, - сообщил сайту kp.ru источник в правоохранительных органах.

Мужчина выпал с балкона вместе с велосипедом с 12 этажа. Фото: Предоставлено очевидцами

Но еще до прибытия наряда полиции произошло совсем жуткое. Тот самый мужчина выпал с балкона вместе с велосипедом. Спасти его после падения с 12 этажа не смогли. Он скончался еще до приезда скорой помощи.

- Удивил тот факт, что мужчина был полностью голым, но при этом на нем был надет женский лифчик, - сообщил источник.

Полицейским в итоге удалось проникнуть в квартиру погибшего. Там они обнаружили раненую ножом женщину. По предварительной информации, женщина госпитализирована, она находится в тяжелом состоянии.

Мужчина выпал с балкона вместе с велосипедом. Фото: Предоставлено очевидцами

Источник заявил «КП»: пока нет данных, что погибший мужчина состоял на учете у психиатра. Подозревают, что его поведение могло быть вызвано наркотиками.

- Точные данные будут после судмедэкспертизы, - сообщил наш собеседник.

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