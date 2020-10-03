«Легковушку просто раздавило двумя фурами»: В Раменском в жуткой аварии погибли две женщины

Массовое ДТП произошло на 57 километре Новорязанского шоссе

Страшная авария с погибшими произошла сегодня днем на юго-востоке Московской области. На 57 километре Новорязанского шоссе (это на территории городского округа Раменское) около 12:00 столкнулись несколько грузовиков и легковой автомобиль.

По словам очевидцев сначала столкнулись фуры ИВЕКО и «Ман», в них тут же влетел ехавший следом КАМАЗ.

- Легковой «Фольксваген» врезался в грузовик. За ним ехал еще один грузовик, «Мерседес». Водитель видел аварию и пытался затормозить, но расстояния не хватило, - сообщил сайту kp.ru источник в правоохранительных органах.

Очевидцы говорят, что легковую машину просто раздавило двумя фурами - ее буквально подмяло под КАМАЗ.

По словам очевидцев сначала столкнулись фуры ИВЕКО и «Ман», в них тут же влетел ехавший следом КАМАЗ.

Из груды искореженного металла спасатели достали тела двух женщин - водителя и ее пассажира. По информации «Комсомольской Правды», одной из погибших было 47 лет.

- На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.