«Мы услышали сильный удар, а потом машина загорелась»: В Мещерине полицейский погиб, врезавшись в стену храма

Полицейские разбираются в обстоятельствах смертельной аварии, которая произошла вечером в субботу, 3 октября, в Ленинском городском округе. Фото: Shutterstock

Полицейские разбираются в обстоятельствах смертельной аварии, которая произошла вечером в субботу, 3 октября, в Ленинском городском округе. Около 20:50 «Мерседес» на большой скорости влетел в стену православной церкви в поселке Мещерино.

- Мы были дома, вдруг услышали сильный удар с улицы. Потом закричали люди, - рассказал «Комсомольской Правде» один из местных жителей. - Как нам рассказали, очевидцы начали вытаскивать из разбитой машины пассажиров. Водителя тоже вытащили, но он сильно разбил голову и уже не шевелился. А потом машина вдруг вспыхнула. Хорошо, живых успели вытащить!

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщают, что сидевший за рулем мужчина 1988 года рождения скончался:

- Трое его пассажиров, среди которых был и несовершеннолетний, госпитализированы.

В причинах ДТП сейчас разбираются специалисты. На данный момент склоняются к тому, что водитель просто не успел затормозить.

- У нас здесь улица прямо упирается в стену храма под углом 90 градусов, - говорит местный житель. - Уже темно было. Возможно, мужчина разогнался и по какой-то причине не увидел, что здесь резкий поворот налево.

Позже стало известно, что за рулем сгоревшего после аварии «Мерседеса» был сотрудник полиции - он в этот момент находился не на службе и вез домой родственников.

- Мужчина служил в одном из московских подразделений, - сообщил сайту kp.ru источник в правоохранительных органах. - Назначено несколько экспертиз. В том числе предстоит выяснить, не был ли водитель пьян в момент аварии.