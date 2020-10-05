Природные аномалии Москвы: Заяц-русак - в Серебряном бору, ежики - в Кузьминском парке

В Красной книге Москвы зайцу-русаку присвоили первую категорию редкости, зверек старается держаться подальше от людей. Фото: mos.ru

В столичных парках стали замечать ценных животных и птиц из Красной книги. Многих из них не видели в городе аж с 80-х годов прошлого века. А некоторых специалисты Мосприроды уже записали в исчезнувшие. И вот - сюрприз! То ли природа так очистилась во время коронавируса, то ли глобальное потепление влияет, а может, ещё что-то случилось. Разбираемся вместе с экспертом, руководителем Московского городского общества защиты природы, ответственным редактором и автором Красной книги Москвы издания 2001 и 2011 года Галиной Морозовой.

ВЫВОДОК ГОГОЛЕМ ХОДИТ

Где: Терлецкий лесопарк (ул. Металлургов, вл. 41, стр. 1, ст. м. "Новогиреево", "Перово").

Что: экологи заметили выводок редкой птицы - гоголя. Небольшая нерковая утка занесена в Красную книгу Москвы и относится к видам первой категории редкости. По данным специалистов Мосприроды, в столице гоголь гнездится нечасто.

Комментарий эксперта:

- С гоголем ситуация в городе тревожная, - говорит Галина Морозова. - Лет 15-20 назад это была обычная для Москвы птица, встречалась во многих местах и численность вида не вызывала никаких опасений за его судьбу. Потом резко за короткое время количество гоголей сократилось до единиц. Дело в том, что птица гнездится в дуплах старых деревьев по берегам водоёмов. А их в прежние годы активно вырубали. Видимо, сейчас их стараются сохранить и птицам становится проще найти подходящее дерево. Кроме того, экологи мастерят для них искусственные гнездовья.

Ещё одной из причин уменьшения численности вида могли стать проблемы с кормом. Возможно, теперь и еды около водоёмов для гоголя достаточно. Появление этой птицы в Терлецком парке - очень приятная для города находка.

Фото: Мосприрода

БЕГИ, УШАСТЫЙ, БЕГИ

Где: Серебряный бор (ул. Таманская, вл. 2А, ст. м. "Щукинская").

Что: сюда забежал совсем уж неожиданный для шумного парка гость - заяц-русак. В Красной книге Москвы ему присвоили первую категорию редкости. По наблюдениям экологов, место обитания зайцы-русаки меняют только в крайних случаях. Их любимые места - поля или опушки с густым подлеском. А в городе им приходится заходить глубже в лес подальше от людей.

Комментарий эксперта:

- Русаки пришли в Серебряный бор через Строгинский берег Москвы-реки, Щукинский полуостров с Тушинского поля, которое сейчас застраивается, - говорит Галина Морозова. - Зайцы не от хорошей жизни прибежали в соседний бор. Их согнала с места урбанизация столицы и ушастым пришлось искать новую территорию для обитания.

ЦАПЛЯ СЕРАЯ - В КАМЫШИ

Где: фаунистический заказник "Долгие пруды" в районе Северный (усадьба "Виноградово", ст. м. "Алтуфьево", далее автобусом или маршруткой № 685 до остановки "Виноградово").

Что: экологи заметили уникальную серую цаплю. В Мосприроде считают, что встретить эту краснокнижную птицу в столице - большая удача.

Комментарий эксперта:

- Серая цапля на территории старой Москвы не гнездилась уже очень давно, - говорит Галина Морозова. - Для неё не было подходящих мест обитания. Но серые цапли стали залетать в северные районы столицы. Здесь на заболоченных водоемах с зарослями камыша они могут подкормиться и безопасно отдохнуть во время перелета на юг. На природных территориях в городе они могут пообедать лягушками, рыбой, им есть чем поживиться. Некоторые перелётные птицы вообще не улетают, а зимуют в столице, где достаточно корма и удобных для них мест. Например, чёрные дрозды, зорянки, зяблики, певчие дрозды.

Фото: mos.ru

ТОТ ЕЩЁ ЖУК

Где: природно-исторический парк "Кузьминки-Люблино" (ул. Заречье, вл. 7, ст. м. "Люблино", "Кузьминки").

Что: экологи обнаружили жуков несколько видов, в том числе занесенных в Красную книгу Москвы. Например, черный крупный жук дровосек-кожевник и редко встречающаяся в парке бронзовка мраморная. По данным специалистов Мосприроды, этот вид бронзовок видели здесь в конце 80-х годов, но с тех пор насекомое выбирало другие места обитания.

Комментарий эксперта:

- Во время пандемии в этом году, которая пришлась в столице на весну, в лесопарках меньше собирались любители шашлыков и шумных развлечений, - говорит Галина Морозова. - Жители сидели дома в самоизоляции. Дымящие мангалы очень негативно сказываются на животных и насекомых в парках, особенно в период размножения. Вонь от розжига звери воспринимают как знак пожара. Животные спасаются, бросают свои гнезда, места обитания. Ещё стало меньше весенних палов - некоторые жители намеренно поджигают сухую траву, мол, якобы так быстрее вырастет свежая зелёная. А это катастрофа для всего живого. Огонь губит насекомых, их личинки, ящериц, ёжиков, растения. Поэтому карантин помог природе в городе. Люди не вытаптывали парки, не шумели, не истребляли живность. Было бы хорошо весной в период начала вегетации и выхода из зимней спячки, когда растения и животные особенно уязвимы, устраивать лесопаркам передышку от людей. Нашей природе тоже нужно отдыхать. В этом году коронавирус положительно повлиял на экологию. Мало кто задумывается, что во многом наше здоровье сохраняется благодаря уцелевшей в мегаполисе природе.

Фото: Мосприрода

КЛУБОК В ИГОЛКАХ ВЫКАТИЛСЯ ИЗ ТЕНИ

Где: природно-исторический парк "Кузьминки-Люблино" (ул. Заречье, вл. 7, ст. м. "Люблино", "Кузьминки").

Что: впервые за десять лет экологи заметили здесь ежа. Животное занесено в Красную книгу Москвы. До сих пор специалисты считали его полностью исчезнувшим из этого парка.

Комментарий эксперта:

- В парке ежи могли появиться, например, если кто-то из жителей их выпустил, - говорит Галина Морозова. - Такое нередко бывает, когда берут в квартиру животное, потом не справляются и бросают его в соседнем парке. Ещё вариант - ежи в Кузьминском парке обитали, но их заметили только при тщательном осмотре территории в определенное время. Ведь эти ночные животные редко выходят днём. Обычно они гуляют в сумерках или в темноте.

В последние годы экологи стали внимательнее исследовать лесопарки столицы. Не исключено, что это может быть связано в том числе и с подготовкой дополнений в Красную книгу Москвы. Природные территории в городе нуждаются в таких обследованиях. В городских лесопарках можно ещё сделать много экологических находок, о которых мы даже не подозреваем.