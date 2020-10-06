Москвич обратился в полицию, когда на потолке квартиры образовалось кровавое пятно

В настоящее время полиция проводит проверку по факту смерти 57-летнего москвича. Оперативникам предстоит установить точные причины смерти мужчины. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все случилось в одном из домов на улице Байкальская в Москве. Днем в отделении полиции раздался звонок от местного жителя по имени Виталий*. Перепуганный мужчина просил оперативников срочно приехать к нему домой, ведь соседи заливают его ни чем-нибудь, а кровью, которая буквально течет с потолка. Повидавшие разного полицейские отнеслись к словам мужчины всерьез и, действительно, прибыв на адрес заявителя, они обнаружили пятно крови на потолке. В квартире этажом выше дверь никто не открыл, и оперативникам пришлось прибегать к помощи сотрудников МЧС.

«В квартире был обнаружен труп 57-летнего Геннадия В.* с гнилостными изменениями на теле. Каких-либо видимых телесных повреждений на теле мужчины обнаружено не было. Приблизительная дата смерти - около двух недель. Тело погибшего было направлено на медицинскую экспертизу, которая поможет установить причины смерти», - рассказал KP.Ru источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку по факту смерти 57-летнего москвича. Оперативникам предстоит установить точные причины смерти мужчины.