Столичные ветераны получат выплату к годовщине битвы под Москвой

Материальную помощь перечислят с пенсией Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ветераны-москвичи получат единовременную материальную помощь в связи с 79-й годовщиной битвы под Москвой. Памятную дату отмечают 5 декабря.

Распоряжение подписал сегодня, 6 октября, мэр Москвы Сергей Собянин. Сумма выплаты составит 20 тысяч рублей. Ее перечислят ветеранам с пенсией. В мэрии уточнили, что помощь получат 6 296 человек.

КОМУ ПОЛОЖЕНА ПОМОЩЬ

По традиции единовременную материальную помощь получат:

1. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны.

2. Участники обороны Москвы:

- награжденные медалью "За оборону Москвы";

- участники строительства оборонительных рубежей под Москвой;

- работники предприятий, организаций и учреждений, военнослужащие, учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, трудившиеся в Москве с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года.