Память, говори: литературные курсы для старшего поколения приглашают на занятия

Школа "Пишем на крыше" зовет москвичей старше 55 лет на бесплатные занятия в мастерской прозы и поэзии под руководством известного поэта и прозаика Глеба Шульпякова.

Сразу две крупные литературные школы: CWS и "Пишем на крыше" объявили о старте курсов литмастерства для людей "третьего возраста".

Школа "Пишем на крыше" зовет москвичей старше 55 лет на бесплатные занятия в мастерской прозы и поэзии под руководством известного поэта и прозаика Глеба Шульпякова.

- Мы пишем, чтобы удержать в памяти то, что ускользает и забывается, - говорит Глеб. - Но в какой-то момент оказывается, что написанное важнее, чем память. Так получается, что художественный текст - это форма познания. Можно ли научить познанию?

Глеб уверен, что можно. В осеннем модуле "Литературного мастерства" мастер проведет цикл семинаров, совмещащих теорию и практику в формате обсуждений. Своей задачей Шульпяков видит научить своих учеников умению архивировать и передавать без потерь накопленный опыт читателю.

Занятия будут проходить онлайн в два часа дня по четвергам, с 29 октября по 24 декабря. Поддержку проекту оказывает Националный фонд правообладателей. Важно, что к бесплатным занятиям приглашаются прозаики и поэты старше 55 лет, а для записи необходимо иметь карту москвича.

Мемуары и сборник рассказов для потомков

В этом году отмечает пятилетие ставшая легендарной школа CWS Майи Кучерской. Школа постоянно организовывает новые курсы и интересные проекты, а в честь первой "полукруглой" даты особенно накреативила. Необычного много, но один курс под названием "Память, говори!", хочется выделить особенно.

Не секрет, что для людей нет ничего более дорогого, чем история семьи, реальные не выдуманные истории, оставшиеся от бабушки, дедушки или прабабушек ипрадедушек.

Так актриса Ольга Остроумова говорила, что для нее самая ценная семейная реликвия - это биография ее отца, которую тот написал, оформил и даже переплел всего в четырёх экземплярах, а потом раздал своим детям.

- Раньше люди писали семейные хроники и мемуары, но не для публикации, не для славы, а для памяти, для того чтобы кто-то,прочитав записи, увидел эпоху их глазами, - говорит директор школы Наталья Осипова.

Курс рассчитан на людей с жизненным опытом, кому есть, что вспомнить и рассказать. Участники курса будут размышлять над реальными историями, которые случались в жизни, и записывать их в разной форме: от хроники до рассказов.

У семинара звездные руководители. Писатель Мария Карайчева; профессор, сотрудник Госархива Екатерина Лямина и знаменитая Марина Степнова, один из лучших преподавателей CWS, популярный прозаик, чья книга "Сад" об истории семьи Борятинских на недавней книжной ярмарке разлетелась тиражом десять тысяч экземпляров!

Мастерская будет проходить с 15 ноября по 20 декабря. Набор в мастерскую начнется уже 11 октября. Для пенсионеров предусмотрены существенные скидки. По желанию авторов лучшие работы публикуются в журнале «Пашня» и в коллективных сборниках.