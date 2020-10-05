«Они плохо себя чувствуют после коронавируса»: В Мосгорсуде снова не смогли выбрать присяжных по делу сестер Хачатурян

Крестина и Ангелина Хачатурян после рассмотрения по существу дела у здания Мосгорсуда. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В Москве все никак не может стартовать громкий судебный процесс по делу сестер Хачатурян. Напомним, в июле 2018 года трое девушек (на момент преступления им было 19, 18 и 17 лет) зарезали собственного отца Михаила Хачатуряна. На допросах они заявили, что мужчина долгие годы издевался на ними, бил и домогался. Младшую сестру Марию признали невменяемой в момент убийства, ее отдельно судят в Бутырском суде. Старшие сестры Ангелина и Крестина попросили, чтобы их дело разбирали присяжные. Но присяжных не могут выбрать еще с августа. Тогда заседание отложили до 5 октября из-за неявки родственников Михаила Хачатуряна, признанных потерпевшими. Но и сегодня до выбора коллегии присяжных дело не дошло.

- Да, мы снова подали ходатайство о переносе заседания, - рассказала «Комсомольской Правде» адвокат потерпевших Юлия Нитченко.

- С чем это связано?

- У нас есть медицинские справки, подтверждающие, что сестры Михаила Хачатурян переболели коронавирусной инфекцией. Хотя сама болезнь уже позади, есть остаточные явления. Они плохо себя чувствуют. Здоровье сестер и матери Михаила за последние два года очень сильно подорвало эта трагедия с убийством.

Мосгорсуд принял решение перенести заседание еще на месяц. Теперь присяжных попробуют выбрать (с третьей попытки) 5 ноября. Заседание назначено на 12:00.

Отметим, что судебный процесс по делу Марии Хачатурян также стоит на паузе. До затянувшегося перерыва там прошло несколько заседаний, на которых допрашивались свидетели. Однако без присутствия потерпевших (то есть, родни Михаила Хачатуряна) продолжать нельзя - они изъявили желание лично присутствовать на всех заседаниях.