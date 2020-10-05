Москва претендует на туристический «Оскар» 2020

Столица представлена в семи номинациях и может стать лучшей в сфере фестивального туризма Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Престижная туристическая премия World Travel Awards уже 27 ноября назовет города, где лучшие отели, туроператоры, достопримечательности. Среди претендентов на туристический «Оскар» и Москва.

- Российская столица представлена в семи номинациях. Голосование продлится до 25 октября, - сообщили в мэрии Москвы.

В этом году в более чем 80 номинациях заявлены самые привлекательные для путешественников города и достопримечательности, лучшие туроператоры, авиакомпании, курорты, отели и другие представители сферы туризма и гостеприимства.

Международную премию World Travel Awards учредили в 1993 году. С тех пор она считается самой престижной в области туризма. В прошлом году Москва стала лучшим туристическим направлением мира в категории «Город». За этот приз боролись Лондон, Нью-Йорк и Париж.

Гранд-финал World Travel Awards пройдет 27 ноября в онлайн-формате.

Конкретно

Как поддержать Москву на премии World Travel Awards?

- зарегистрироваться на сайте премии,

- выбрать столицу в представленных номинациях: «Лучшее направление в сфере делового туризма», «Лучшее направление для сити-брейка», «Лучшее туристское направление. Город», «Лучшее культурное направление. Город», «Лучшее направление фестивального и событийного туризма», «Лучшее туристское направление для изучения исторического наследия» и «Лучшее направление для спортивного туризма».