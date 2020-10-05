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Происшествия

«Сдали нервы»: пассажир московского метро накинулся на женщину без маски

По словам пострадавшей, претензии неизвестного начались на станции, а в вагоне ее начали толкать
Андрей АБРАМОВАндрей АБРАМОВ
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Неизвестно, чем закончилась бы потасовка, если бы не окружающие. Очевидцы кинулись на помощь

Неизвестно, чем закончилась бы потасовка, если бы не окружающие. Очевидцы кинулись на помощь

Инцидент зафиксировали днем 4 октября в вагоне метро. Поезд отъезжал от станции «Профсоюзная», когда в салоне началась буча. Крепкий мужик в спортивных штанах широким шагом подошел к пассажирке и двумя руками толкнул несчастную. Дама, лет 40 на вид, опешила. Неизвестно, чем закончилась бы потасовка, если бы не окружающие. Очевидцы кинулись на помощь. Получилась живая стена между агрессором и женщиной.

Пострадавшая успела рассказать, что конфликт с незнакомцем начался еще на станции, пока пассажиры ждали прибытия поезда. Якобы тогда ее толкнули первый раз. Видео инцидента, которое гуляет по социальным сетям, снабжено подписью, что конфликт начался из-за отсутствия на даме защитной маски. Дескать она кашляла и была без средств защиты. Это и вывело нападавшего из себя.

В ГУ МВД по Москве сообщили, что не располагают информацией об инциденте. Источник kp.ru в правоохранительных органах отметил, что полицейские сейчас проверяют обстоятельства инцидента. Если у пассажирки не будет никаких травм, то ее обидчика смогут максимум привлечь по административной статьей за мелкое хулиганство — штраф 1000 рублей или до 15 суток ареста.

Последние несколько недель в московском метро полицейские стали чаще наказывать за отсутствие на пассажирах средств защиты. За проезд в общественном транспорте без масок и перчаток может быть наложен штраф до 5000 рублей. Отметим, что после снятия части ковидных ограничений в начале лета, носить респиратор на улице больше не обязательно.

С началом учебного года в Москве начался рост числа выявленных случаев коронавируса. Если летом суточная планка заражений держалась в районе 700 случаев, то на 5 октября новых больных уже +3500. Всего же пандемия в столице унесла жизни 5370 жителей. Число заражений превысило 307 тысяч случаев.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

«Неадекватных будет еще больше»

—Два фактора сейчас сильно влияют на настроение и ментальное здоровье людей, — объясняет практикующий психолог Наталья Очакова. — Первый — приближающиеся холода и наступление осени. Скоро световой день станет совсем коротким, что в свою очередь послужит причиной ухудшения настроения у обывателя. Второй — рост числа заболевших в Москве. Недаром ковид получил неофициальное название «вирус паники». Люди боятся очередных запретительных мер. Растет напряжение в обществе, а вслед за этим выплывают историй, подобные нападению на кашлянувшую в метро. В ближайшие месяцы мы еще услышим о таких инцидентах.

Человек в пограничном состоянии психического здоровья может проявлять агрессию к окружающим. Помните восточную мудрость: «Лучший бой тот, который не состоялся» и не поддавайтесь на провокации, уходите. Если видите, что что-то не так с вашим близким, дайте ему больше общения, внимания. Если переживаете за себя, тогда ставьте краткосрочные цели и бросайте все силы на их реализацию. Это поможет отвлечься от страхов. Не забывайте , что можно обратиться к психологу. Решить ваши проблемы можете только вы, но специалист поможет выработать стратегию и объяснить самому себе, что не так.

НА ЗАМЕТКУ

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