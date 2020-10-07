Андрей Воробьёв: Мы должны быть готовы помочь всем людям

Посещая госпиталь, губернатор отметил, что большую помощь Московской области в борьбе с коронавирусом оказывает Министерство обороны России. Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

Есть хорошая русская поговорка про «готовь сани летом»… В принципе каждый год врачи отмечали сезонность заболеваний. Осенью у нас всегда начинался грипп. В этом году он тоже есть. Но куда больше внимания медики сейчас уделяют новой инфекции - коронавирусу. Цифры по числу новых выявляемых заболевших медленно, но верно растут. Московская область принимает меры заранее, на всякий случай рассматривая разные сценарии развития событий.

В парке «Патриот» вновь разворачивается временный инфекционный центр для пациентов с подтвержденным ковидом. Ранее здесь уже работали с коронавирусными больными. Вчера губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил, как проходит подготовка к приему первых пациентов.

ПОМОГУТ ВОЕННЫЕ ВРАЧИ

Сейчас во временном центре полностью готовы к приему заболевших 220 коек. Еще через 10 дней он выйдет на полную мощность - 1420 койко-мест.

- К сожалению, мы видим распространение инфекции - число выявленных случаев у нас растет. Мы должны быть готовы к тому, чтобы максимально качественную помощь оказать пациентам, которые нуждаются в лечении, - сказал губернатор. - Для этого у нас работает 42 госпиталя. У нас 36% коек сейчас свободно, но мы не можем рисковать и для этого предусмотрели дополнительный резервный госпиталь на 1400 коек здесь, в «Патриоте», в густонаселенном Одинцовском городском округе, к которому прилегает Красногорск и другие территории.

Андрей Воробьёв отдельно отметил, что большую помощь Московской области по борьбе с коронавирусом оказывает Министерство обороны России. Так, в инфекционном центре на территории «Патриота» будут работать в том числе и военные врачи - из петербургской Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Подмосковье приедут 679 военнослужащих. К ним присоединятся еще около 50 гражданских медиков из Одинцова.

- Кроме коек, кроме современного медицинского оборудования, ключевым фактором являются врачи, причем профессиональные врачи - реаниматологи, люди, которые умеют работать с инфекцией. Такие специалисты нам предоставлены, - прокомментировал Андрей Воробьёв.

Через 10 дней центр выйдет на полную мощность - 1420 койко-мест. Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

РАБОТУ СКОРЫХ СДЕЛАЛИ ЭФФЕКТИВНЕЕ

Губернатор рассказал, что на сегодня в Подмосковье врачи полностью обеспечены защитными средствами - масками, перчатками, костюмами. Ежедневно в области делают около 20 тысяч тестов на коронавирус. К осеннему сезону региональные власти также усилили скорую помощь, нагрузка на которую постепенно увеличивается.

- Мы сделали более удобную, гибкую маршрутизацию - скорая, которая привезла пациента на КТ (один из способов подтверждения ковида. - Авт.), не ждет пациента. Она уезжает, а пациента в случае необходимости в медучреждение госпитализирует специальный автомобиль. Раньше из-за этого были большие задержки, особенно в пиковые нагрузки по ковиду.

Андрей Воробьёв напомнил, что минувшей весной пик заболеваемости среди жителей Московской области выпал на последнюю неделю апреля и первую неделю мая. Тогда ежедневно приходилось госпитализировать до 800 человек.

- Инфекционный центр в парке «Патриот» организован для подстраховки. Чтобы каждый мог получить квалифицированную помощь.

Первые пациенты начали поступать во временный инфекционный центр «Патриот» вчера вечером.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Забота друг о друге - это ключевое»

Ранее губернатор обращал внимание на то, что многие жители Московской области вновь начали игнорировать простейшие правила безопасности - забывают надевать в общественных местах маски.

- Нарушителей, к сожалению, много - и в общественном транспорте, и в помещениях, - рассказал Андрей Воробьёв. - Да, люди устают от масок, поэтому важно не штрафовать, а призывать к ответственности, к заботе друг о друге. Это ключевое.