Школы и предприятия на удаленку: Сергей Собянин ответил на популярные вопросы о коронавирусе

Мэрия рекомендует частным школам и кружкам принять решение о двухнедельных каникулах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В столице растет количество заболевших коронавирусом. За последние сутки было выявлено 3229 человек с COVID-19. Пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, просят оставаться дома. Для них временно приостановлен бесплатный проезд в автобусах, трамваях и метро. Возобновлена работа системы социальной помощи. Школьников отправили на двухнедельные каникулы. А предприятия обязаны перевести на удаленку не менее 30% работников. Как столица будет жить в ближайшее время и какие указания нужно выполнять, в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Касаются ли ограничения, введенные указом мэра от 25 сентября, тех, кто уже переболел коронавирусом?

- Ученые еще слишком мало знают о COVID-19. Нет данных, насколько длительным является иммунитет, приобретенный в результате болезни. Неизвестно, много ли людей в силу особенностей организма не приобретают иммунитета, и могут заболеть повторно. Поэтому переболевшие граждане должны соблюдать те же ограничения и рекомендации, что и те, кто не болел.

- Должны ли оставаться дома москвичи, страдающие от диабета?

- Да. При необходимости оформить больничный лист можно по телефону горячей линии 8-495-870-45-09.

- Должны ли уходить на двухнедельные каникулы частные школы и учреждения дополнительного образования?

Мы не обязываем, но рекомендуем частным школам и кружкам принять решение о двухнедельных каникулах. Ведь дети из частных школ одновременно посещают городские учреждения дополнительного образования. А в частные секции и кружки ходят дети из городских школ. Чтобы не создавать проблем для родителей и детей, лучше сделать паузу всем одновременно.

- Если покупатель в магазине отказывается надеть маску и перчатки, имеет ли право продавец его не обслуживать? Могут ли оштрафовать покупателей за отсутствие средств индивидуальной защиты?

- В условиях режима повышенной готовности магазины и предприятия бытовых услуг имеют право отказать в обслуживании посетителям без масок и перчаток и потребовать от них покинуть территорию организации. По информации Роспотребнадзора, требование использовать средства индивидуальной защиты в магазинах и на предприятиях бытовых услуг не является нарушением прав потребителей. Штраф за отказ использовать средства индивидуальной защиты составляет 4000 рублей. Административные протоколы составляются по ст. 3.18.1 КоАП города Москвы сотрудниками органов внутренних дел.

- Московские магазины штрафуют и приостанавливают их работу в случае нарушения в них масочного режима. Могут ли обычные посетители послать свою жалобу - фото с продавцами без масок?

- Да. Информацию о нарушениях можно направить в электронную приемную Правительства Москвы.

Мэр Москвы рассказал зачем носить перчатки и как должны работать магазины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Планируется ли снизить стоимость масок в метро?

- С 1 октября стоимость масок в метро была снижена до 5 рублей. Приобрести средства защиты можно на станциях метро и МЦК: в кассах, в вендинговых аппаратах и в торговых павильонах.

- Зачем носить перчатки в общественном транспорте, когда есть санитайзеры?

- Столичный общественный транспорт регулярно и тщательно дезинфицируется. Тем не менее, в ходе поездки пассажиры неизбежно соприкасаются с поверхностями, которых до них касались другие люди. Перчатки защищают от лишних контактов и препятствуют заражению коронавирусом. Санитайзеры – эффективная мера борьбы против вирусов, но они являются дополнением, а не заменой перчаткам.

- Что делать тем, у кого заболел член семьи коронавирусом, а у них отрицательные ПЦР и ИФА?

- Все лица проживающие с ним в одном жилом помещении, должны пройти ПЦР-тестирование. Для взятия биоматериала на дом приходит сотрудник поликлиники. Все члены семьи получают постановление санитарного врача о самоизоляции на дому в течение 14 дней. Им выдается больничный с кодом «03», так называемый, карантинный больничный.

- Какая причина будет вписана в больничный лист для беременных?

- Для оформления больничного листа нужно обратиться по телефону горячей линии. Сотрудники Правительства Москвы проверят факт постановки на учет по беременности и обеспечат оформление электронного больничного листа. Номер больничного листа сообщат пациенту звонком или через СМС-сообщение.

- Будет ли вакцинация для волонтеров, которые работают с пожилыми людьми, обязательной?

- Участие в программах вакцинации строго добровольно для всех категорий граждан, включая волонтеров.

- Что будет с кружками и секциями «Московского долголетия»?

- Они продолжают работу в двух форматах – онлайн и на свежем воздухе. На улице проводятся занятия по нескольким видам физической активности: скандинавская ходьба, общая физическая подготовка, спортивные игры, а также открывается новое направление - «Пеший лекторий». Также было открыто новое онлайн-направление - «Литературная мастерская».

- Какая сумма была потрачена московским бюджетом с начала года на борьбу с коронавирусом?

Правительство Москвы выделило на борьбу с пандемией 284 млрд рублей. Фактические расходы на сегодня превысили 213 млрд рублей. В разных формах поддержку получили свыше 8 млн москвичей. Антикризисную поддержку получили порядка 43 тысяч городских организаций, в которых работают в общей сложности 770 тысяч человек.

- Как будут отслеживать выполнение указа по удаленке?

- Сотрудники ОАТИ будут проводить выборочные проверки, а также реагировать на жалобы граждан о неправомерных отказах в переводе на удаленную работу.

Важно

Где можно сдать ПЦР?

- в 207 городских поликлиниках, из них 162 взрослых и 45 детских,

- еще работает 30 ИФА-центров, где горожане старше 18 лет могут бесплатно сдать кровь на наличие антител к коронавирусу,

- нужна предварительная запись, которая открывается на две недели на сайте Департамента здравоохранения города Москвы.