«Маски нет, ваши документы»: в московских торговых центрах начали штрафовать посетителей на 4000 рублей

Сотрудниками полиции совместно с сотрудниками ОАТИ Москвы проводятся рейдовые мероприятия по соблюдению масочного режима Фото: Алиса ТИТКО

В столице усиленный режим контроля за масочно-перчаточным режимом в связи с увеличением количества заболевших COVID-19. Уже больше недели Роспотребнадзор тщательно проверяет супермаркеты, кинотеатры, салоны красоты. Начались рейды и в торговых центрах. Проверяют наличие санитайзеров, разметки по социальной дистанции, наличие масок у продавцов и покупателей. Как показали рейды в торговых центрах, нарушают посетители.

- Сотрудниками полиции совместно с сотрудниками ОАТИ Москвы проводятся рейдовые мероприятия по соблюдению масочного режима в местах массового скопления граждан. Сегодня было составлено 53 административных протокола по статье 3.18.1 КоАП Москвы, - сообщил Виталий Голота, начальник отдела участковых уполномоченных полиции ОМВД РФ по Донскому району Москвы.

В столице усиленный режим контроля за масочно-перчаточным режимом в связи с увеличением количества заболевших COVID-19 Фото: Алиса ТИТКО

- Какой штраф ждет москвичей, которые не используют маски?

- За каждое нарушение предусмотрен штраф 4000 рублей.

Деньги нужно отдавать не на месте (в торговом центре). В магазинах сотрудники полиции просят предоставить нарушителей документы (паспорт), составляется протокол, который будет передан в суд, где и будет вынесено решение. После будут установлены сроки для оплаты штрафа.

В пресс-службе столичного департамента торговли и услуг уточнили, что 7 октября проверки были сразу в трех торговых центрах: «Хорошо!», «Гагаринский» и «Океания».