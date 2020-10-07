Из-за роста числа заболевших коронавирусом у больницы в Коммунарке вновь скапливаются скорые

У ворот ГКБ №40 в Коммунарке вновь скапливаются десятки карет "скорой". Фото: Иван МАКЕЕВ

Проезжающие мимо ГКБ №40 в Коммунарке наблюдают последние дни рост числа машин скорой помощи перед приемным отделением. Главврач клиники Денис Проценко объяснил это ростом числа заболевших в Москве. Причем койки в палатах, отданных под ОРИТ — отделение реанимации и интенсивной терапии — все активнее заполняются больными ковидом.

— В настоящий момент наблюдается рост заболевших, в том числе и с тяжелыми формами течения, требующими стационарного лечения, именно поэтому машины скорой помощи, бывает, скапливаются перед приемным отделением больницы, — сообщил Денис Проценко ТАСС.

Главный врач ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В личном фейсбуке главврач опубликовал последнюю статистику. Это цифры именно больницы в Коммунарке. На 7 октября в клинике проходят лечение 645 пациентов. Из них COVID-19 подтвержден у 66%.

Львиная доля больных, которым требуется ИВЛ или наблюдение в реанимации — это люди старше 60 лет. Сложность ситуации отражают и статистика новых пациентов, которых те самые очереди из скорых, доставили в госпиталь. Если во время летнего спада ежесуточный прирост был около 20-30 человек в сутки, то 26 сентября прибыло 162 человека, а 5 октября 100.

Львиная доля больных коронавирусом, которым требуется ИВЛ или наблюдение в реанимации — это люди старше 60 лет. Фото: Иван МАКЕЕВ

— Эпидемиологическая ситуация становится все серьезнее. Мы, конечно, ожидали роста заболеваемости осенью – в сентябре-октябре всегда наблюдается сезонный рост вирусных инфекционных заболеваний. Covid-19 – тоже вирусная инфекция, и это по-прежнему очень серьезная угроза. Лично мне странно, как многие до сих пор отказываются верить, что Covid-19 – это действительно опасно. А ведь прямо сейчас в тяжелой форме болеют свыше 1500 человек в Москве, это реально много, но их может стать еще больше, — написал Денис Проценко.

Медики констатируют рост числа заболевших Covid-19. Фото: Иван МАКЕЕВ

Главврач напомнил базовые рекомендации, которые помогут избежать заражения. Следует носить маски в общественных местах, тщательно мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и избегать больших компаний.

— Если есть возможность, переходите на удаленку, чтобы поменьше ездить в общественном транспорте. И берегите пожилых родственников. И самое важное – сделайте прививку от гриппа. Этим вы серьезно защитите свое здоровье. Да, я привился! И вам рекомендую. Решение за вами, — добавил Проценко.

Койки в "Коммунарке" все активнее заполняются больными ковидом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Отметим, что последнии несколько недель в Москве ежесуточный прирост выявленных случаев коронавируса вновь начал расти. Долгое время показатель держался в районе 700 новых пациентов. Однако последние дни в сводках оперативного штаба по противодействию распространения инфекции фигурируют цифры от 3 до 4 тысяч.