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Общество

«В суде они начали говорить совсем другое!»: Адвокат родни Михаила Хачатуряна обвинила следствие в давлении на свидетелей

В суде сегодня допросили двух соседей семьи Хачатурян
Александр РОГОЗААлександр РОГОЗА
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Сестры Крестина и Ангелина (слева направо) Хачатурян, обвиняемые в соучастии в жестоком убийстве своего отца, перед оглашением меры пресечения в Мосгорсуде. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Сестры Крестина и Ангелина (слева направо) Хачатурян, обвиняемые в соучастии в жестоком убийстве своего отца, перед оглашением меры пресечения в Мосгорсуде. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Если в Мосгорсуде уже третий месяц не могут выбрать присяжных для старших сестер Хачатурян (признанные потерпевшими родственники Михаила Хачатурян переболели коронавирусом и никак не могут прийти в себя), в Бутырском суде продолжается процесс по делу младшей сестры, Марии. Напомним, девушек судят отдельно, потому что та самая Мария в момент убийства отца была несовершеннолетней и, как гласит психиатрическая экспертиза, пребывала в невменяемом состоянии.

Сегодня в суде допросили двух соседей семьи Хачатурян.

Суд над Марией проходит в закрытом режиме, поэтому краткое содержание заседаний журналистам пересказывают адвокаты. Правда, в оценках они обычно кардинально расходятся.

«УГРОЖАЛ ПИСТОЛЕТОМ СОСЕДУ»

- Женщина-соседка призналась, что у нее с Михаилом Хачатуряном были конфликты из-за того, что он парковал свою машину на обочине, - рассказал адвокат Марии Ярослав Пакулин. - Она стеснялась в выражениях и сказала, что любви к нему не испытывала. Девушек характеризовала как скромных, забитых.

Адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

У второго свидетеля, сверстника сестер, история была покруче.

- О Михаиле молодой человек рассказал один случай. Он видел, как Михаил угрожал пистолетом соседу, который якобы слишком быстро подошел к его машине... Обращу ваше внимание, что никто из соседей ранее никогда не видел родственников Михаила Хачатуряна - его сестер и зятя, которые сейчас признаны потерпевшими. Сестры Михаила говорят, якобы заменяли девочкам мать (которую отец сестер выгнал из дома, - Авт.), но почему-то никто из соседей их никогда не видел. Об их существовании жильцы дома узнали, только когда родственники Михаила уже после трагедии, когда они поселились в его квартире.

СЛЕДСТВИЕ И ДАВЛЕНИЕ?

Впрочем, у адвоката потерпевших Юлии Нитченко совсем своя версия, о чем говорили свидетели на допросе в суде.

- От сегодняшних свидетелей мы услышали, что никто никогда не видел девушек избитыми, никто не видел на них синяки, никто не был очевидцем, что отец применял к ним силу.

При этом Юлия Нитченко заявила, что на свидетелей якобы ранее могли оказывать давление.

- Мы от заседания к заседанию видим, что нынешние показания свидетелей отличаются от тех, что они говорили на предварительном следствии, - говорит адвокат. - На вопрос суда, почему сейчас они говорят совсем другое, свидетели отвечают, что тогда следователи так формулировали вопросы, что они были вынуждены отвечать иначе... У нас складывается впечатление, что во время следствия на некоторых свидетелей оказывалось определенное давление. Для нас непонятно, почему в суде никто не характеризует Михаила Хачатуряна негативно, а во время следствия те же люди чего только про него не говорили.

Адвокат потерпевшей стороны в деле об убийстве Михаила Хачатуряна Юлия Нитченко.

Адвокат потерпевшей стороны в деле об убийстве Михаила Хачатуряна Юлия Нитченко.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но в одном адвокаты сходятся: оба ждут, когда в суде будут допрошены близкие подруги сестер Хачатурян - те самые, кому девушки писали об издевательствах отца. «Комсомольская Правда» публиковала несколько самых шокирующих отрывков из этих переписок...

Следующее заседание по делу Марии Хачатурян состоится во вторник, 13 октября.

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