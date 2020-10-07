«Люди старше 65 лет должны сидеть дома»: в московских театрах провели рейды

Беседы проводились с пожилыми людьми в театре «Сатиры» и в «Ленкоме». Фото: ОАТИ

Контролирующие органы утром проверяли соблюдение масочно-перчаточного режима в торговых центрах, а вечером пошли в рейд по столичным театрам. Известно, что люди старшего поколения любят ходить на спектакли, но сейчас не самое подходящее время. В городе увеличилось количество заболевших коронавирусом, поэтому мэр города Сергей Собянин принял решение, что люди старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны оставаться дома.

Но пока нарушителей самоизоляции в московских театрах достаточно много. Бабушкам и дедушкам штрафов не выписывали, но инспекторы Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы совместно с полицейскими провели разъяснительные беседы.

- Был проведен рейд по выявлению лиц старше 65 лет, находящихся в общественных местах и не соблюдающих указ мэра №92 о режиме самоизоляции. И мы выявили ряд нарушителей. С ними были проведены профилактические беседы и выдано уведомление о том, что они должны оставаться дома, - сказал главный инспектор ОАТИ Ян Поповский.

Увы, нарушителей самоизоляции в московских театрах достаточно много. Фото: ОАТИ

Как уточнили организаторы рейда, беседы проводились с пожилыми людьми в театре «Сатиры» и в «Ленкоме». В настоящее время им лучше «посещать» кружки и секции проекта «Московское долголетие», которые продолжают работу в онлайн-формате.

- Было открыто новое онлайн-направление - «Литературная мастерская». На занятиях участники проекта смогут раскрыть свои творческие способности, научатся работать с текстом, узнают о секретах мастерства величайших писателей и драматургов, - напомнил мэр Москвы Сергей Собянин.