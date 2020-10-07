Болельщики на матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Зенит" (Санкт-Петербург). Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Сообщения о том, что стадион «Открытие Арена» закроют почти на 90 дней из-за нарушения санитарных норм при коронавирусе, стали появляться утром 7 октября. Тогда не было никаких официальных подтверждений.

- Мы не комментируем ситуацию, - сказали в пресс-службе ФК «Спартак».

О проверке стадиона не говорили и контролирующие органы. Но кто-то же поднял вопрос о грядущих штрафах и закрытии стадиона «Открытие Арена».

Первыми о возможных нарушениях сообщили журналисты, присутствующие 3 октября на матче Спартак-Зенит. Им показалось, что заявленная цифра (17 150 фанатов) сильно занижена, на стадионе могло быть около 25-30 тысяч зрителей, а это уже более 50% при общей вместимости стадиона (46 360 человек).

Но закрыть стадион имеет право только суд, куда должны были обратиться с протоколами о нарушениях контролирующие органы (например, Роспотребнадзор). Сейчас по такому же принципу проверяют кинотеатры, магазины, театры и супермаркеты. За нарушение масочно-перчаточного режима, социальной дистанции им грозят штрафы до 500 тысяч рублей или временное закрытие до 90 дней.

Позже в Роспотребнадзоре рассказали, что перед матчем Спартак-Зенит организаторы купили дезинфицирующие средства, маски и перчатки, была нанесена социальная разметка для соблюдения дистанцирования, проведена генеральная уборка с дезинфекцией помещений и контактных поверхностей, систем вентиляций. Весь персонал стадиона прошел обследование на COVID-19 – были сданы тесты ПЦР. Что же не так было на «Открытии Арена»?

- В период проведения самого мероприятия, на котором присутствовало более 20 700 болельщиков, при максимальной загрузке стадиона 45 000 человек были выявлены грубые нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности: организатором мероприятия не обеспечен надлежащий контроль и не приняты эффективные меры по соблюдению на трибунах социальной дистанции и масочно-перчаточного режима на протяжении всего матча, как болельщиками команд «Спартака», так и «Зенита», - прокомментировали в Роспотребнадзоре по Москве.

В связи с этим Роспотребнадзор возбудил административное расследование. Представители ведомства рассказали «КП», что расследование завершили 7 октября и они подают в суд.

- Подаем в суд, а там как решат. На генерального директора и юридическое лицо АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» составлены протоколы по ч.2 ст.6.3. КОАП РФ, и административные материалы направлены в Тушинский районный суд, - сказали в Роспотребнадзоре по Москве.

Что грозит владельцам стадиона? Административное наказание на должностных лиц от 50 000 до 150 000 рублей, на юридических лиц – от 200 000 до 500 000 рублей. Или административное приостановление деятельности до 90 суток – то, о чем говорили весь день болельщики и журналисты.