Осенний фестиваль керамики и шоу богатырей: как провести уикенд

Отметить первый День рождения зовет всех желающих автомузей «Моторы Октября» Фото: Из материалов пресс-службы

Столица подготовила разные развлечения на выходные 10 и 11 октября. Можно сходить в театр, на фестиваль керамики и на День рождение автомобильного музея. А еще поучаствовать в мастер-классах и посмотреть новые спектакли. «КП» собрала гид по интересным мероприятиям города.

Керамика и джаз

Эксклюзивная керамическая посуда и украшения, 100 мастеров со всей России, гончарные мастер-классы, занятия для детей, живой джаз, правильный кофе, вкусная еда – все это ждет посетителей Осеннего фестиваля самобытной керамики Localceramicsfest, который будет проходить на территории Artplay.

- Все желающие смогут попробовать работу за гончарным кругом, создать своими руками авторскую мозаику и керамическую плитку. Будут мастер-классы для детей – лепка свистулек и посуды, - рассказали организаторы.

Где: Нижняя Сыромятническая, 10. Ближайшая станция метро «Курская».

Когда: 10 октября с 12.00 до 20.00.

Стоимость: бесплатно.

Шоу силачей и роботов

Отметить первый День рождения зовет всех желающих автомузей «Моторы Октября». Покажут новые экспонаты – микрокары, бабблкары, кабинроллеры. Основные варианты Мессершмитта, включая спортивный Бискутер, немецкий Фульдамобиль и немецко-итальянские NSU Prinz и NSU FIAT Panoramica. К тому же весь день в музее будет развлекательная программа.

- Пройдут шоу силачей, на котором выступят настоящие богатыри. Они покажут чудеса человеческой силы - тягу автомобиля, разрывание и сгибание металлических прутьев и автомобильных знаков. А еще состоится интерактивный квест и световое шоу от роботов, - рассказывают организаторы.

Зайти на праздник обещают звездные гости, среди которых актрисы Глафира Тарханова, Нелли Уварова, Юлия Такшина, Ольга Кабо, Наталья Бардо, блогеры Алина Левда, Кристина Новикова.

Где: Самокатная улица, 4 строение 34. Ближайшая станция метро «Площадь Ильича».

Когда: 10 октября, с 12.00 до 21.00.

Стоимость: 700 рублей. Для детей до 3 лет бесплатно.

Экранизация

Впервые в кинотеатре музея «Гараж» в Парке Горького представят музыкально-художественную постановку «Экранизация». Музыканты вдохновлялись картинами, а художники музыкой. Что из этого получилось?

- Программа из трех актов. Музыкальный живописец X.Y.R. представит утопию в стиле нью-эйдж, посвященную собственным аквариумным рыбкам, авангардный Zurkas Tepla представит композицию о социальной беззащитности, а ударный квартет Drumazhur на четырех барабанных установках исполнит академический опус Анны Михайловой, - рассказали в пресс-службе музея «Гараж».

Впервые в кинотеатре музея «Гараж» в Парке Горького представят музыкально-художественную постановку «Экранизация»

Где: Крымский Вал, д. 9, стр. 32. Ближайшая станция метро «Октябрьская».

Когда: 10 октября, с 18.30 до 22.00.

Стоимость: 1000 рублей.

Индийский базар

Фудкорт индийских ресторанов, купить рис и экзотические фрукты, эко-продукты и специи, благовония и палантины, а еще мастер-классы по кулинарии и созданию талисманов – таким будет индийский фестиваль «Delhi базар».

- Гостей ждет ярмарка, мастер-класс по созданию своего талисмана из семян рудракши. Все желающие попробуют приготовить «Чана масала» – популярнейшее блюдо в Индии. Путешественники из личного опыта поделятся, как ездить по Индии одному и сколько нужно брать с собой денег, - рассказали организаторы.

Где: Арбат, 24. Ближайшая станция метро «Арбатская».

Когда: 10 и 11 октября, с 12.00 до 20.00.

Стоимость: бесплатно.

От Нормандии до Немана

Новая выставка открывается в Музее истории Лефортово. В экспозиции «От Нормандии до Немана» представлены части легендарного самолета ЯК-3 (пропеллер, шасси и сиденье летчика, найденные во время экспедиции), макет самолета ЯК-3, плащ и офицерский планшет генерал-майора Георгия Захарова, погон генерала Луи Дельфино — командира полка «Нормандия—Неман», открытки и письма из личных архивов летчиков.

- В музее до 28 мая будут проходить круглые столы, кинолекторий, мастер-классы и экскурсии, приуроченные истории французского истребительного авиаполка, воевавшего во время Второй мировой войны на советско-германском фронте в 1943–1945 годах, - рассказали в музее.

Где: Крюковская улица, 23. Ближайшая станция метро «Лефортово».

Когда: со среды по воскресенье с 11.00 до 19.00. Доступно до 28 мая 2021 года.

Стоимость: 150 рублей.

Концерты и спектакли:

- спектакль «Некурортный роман», 10 октября в 18.30, в МХАТе имени Горького. Адрес: Тверской бульвар, 22. Стоимость: 400-4500 рублей.

- концерт «Бах & Jazz: орган и саксофон», 10 октября в 18.00, в Кафедральном соборе святых Петра и Павла. Адрес: Старосадский, 7. Стоимость: 700-2600 рублей.

- концерт «Времена года»: Вивальди – Пьяццолла, 11 октября в 19.00, в Кафедральном соборе святых Петра и Павла. Адрес: Старосадский, 7. Стоимость: 1100-2600 рублей;

- спектакль «Йокнапатофа», 11 октября в 18.00, в Театре имени Вл. Маяковского. Адрес: Пушкарев переулок, 21. Стоимость: 500-1500 рублей.

Кстати

Школьные каникулы на ВДНХ

Выставки и творческие мастер-классы можно посетить на ВДНХ, на некоторые мероприятия ограниченное количество мест.

- выставка «Первый деревянный заповедник», где представлены предметы народной архитектурной резьбы по дереву XVI–XIX веков. В павильоне №67, с 11.00 до 22.00;

- выставка под открытым небом «Людвиг ван Бетховен – Ода «К радости» в Северном сквере. Она состоит из 80 золотистых и малахитовых метровых фигур Бетховена;

- выставка иллюстраций «Алиса» в Павильоне Книги, с 10.00 до 22.00. Экспозиция посвящена произведению «Алиса в стране чудес». Это 60 картин 12 московских художников, каждый из которых по-своему переосмысляет классику Льюиса Кэрролла.

- лекция «Городские животные. Кто они? Друзья? Враги? Соседи?» в павильоне «Рабочий и колхозница», 11 октября в 15.00. Нужна регистрация на сайте;

- лекция «Путь Хаяо Миядзаки до образования студии GHIBLI», посвященная японской анимации. В павильоне «Рабочий и колхозница», 11 октября в 18.00. Нужна регистрация на сайте;

- мастер-класс по созданию пейзажей из пластилина «Art-суббота», в историческом парке «Россия – моя история», 10 октября в 13.00, нужна регистрация на сайте.