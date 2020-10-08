Кандидат в мэры Звенигорода подозревается в расстреле двух бизнесменов

Спустя сутки поиски привели полицейских в деревню Ивашково, что в 11 километрах севернее Звенигорода Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале недели в полицию обратилась встревоженная жительница подмосковных Химок 35-летняя Наталья С.* Женщина сообщила оперативникам, что пропал ее муж, 39-летний бизнесмен Сергей С.* По словам Натальи, накануне утром ее супруг уехал по делам в Звенигород и до настоящего времени не вернулся. На сообщения и телефонные звонки Сергей не отвечал, что очень для него нехарактерно. Женщина испугалась и решила сообщить о пропавшем в полицию. Ориентировка на Сергея и его Lexus была сразу же передана сотрудникам полиции Одинцовского городского округа. Вскоре автомобиль бизнесмена был обнаружен на неохраняемой парковке на Нахабинском шоссе в Звенигороде. Каких-либо повреждений автомобиль не имел, был аккуратно припаркован и закрыт, но самого Сергея нигде не было.

Оперативники продолжили искать пропавшего мужчину. Спустя сутки поиски привели полицейских в деревню Ивашково, что в 11 километрах севернее Звенигорода. Там на одном из заброшенных участков оперативники нашли старый колодец, на дне которого были обнаружены тела пропавшего бизнесмена Сергея С.* и еще одного мужчины - другого бизнесмена Виталия К.*

«В колодце на заброшенном участке были обнаружены тела пропавшего 39-летнего Сергея С. и 41-летнего Виталия К.* Оба мужчины погибли насильственной смертью, на их телах обнаружены пулевые ранения. Прибывшая на место оперативная группа исследовала улики, которые помогли в короткие сроки установить и задержать подозреваемого в двойном убийстве», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В считанные часы был задержан подозреваемый в двойном убийстве. Им оказался 64-летний Дмитравцов Александр Николаевич, один из кандидатов на пост мэра Звенигорода. По имеющейся информации, до того, как вступить в борьбу за кресло мэра, Дмитравцов был избран депутатом Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области. Как от политических амбиций мужчина дошел до двойного убийства в духе 90-х, предстоит выяснить следствию. В настоящее время подозреваемый задержан, с ним работают следователи.