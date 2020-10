В Москве нашли мертвой жену известного русского художника-плакатиста

Нарядом скорой помощи была констатирована смерть 53-летней Марии Фото: Иван МАКЕЕВ

Ранним утром в полицию поступило сообщение от врачей скорой помощи. Медики сообщили, что в одной из квартир на улице Гамалеи в Москве констатировали смерть 53-летней Марии Р. Медиков вызвал 56-летний художник-плакатист Андрей Логвин, когда обнаружил дома тело своей жены Марии без признаков жизни. Прибывшие на место медики уже ничем не могли помочь женщине и зафиксировали смерть.

«Нарядом скорой помощи была констатирована смерть 53-летней Марии Р. Каких-либо следов свидетельствующих о криминальном характере смерти на теле обнаружено не было. Предварительная причина смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность. Тело женщины было направлено в морг городской больницы, где экспертиза должна установить точные причины гибели Марии Р.*» - рассказал KP.RU источник в здравоохранении

14 февраля 1997 г. Жизнеутверждающий съедобный плакат из лососевой и осетровой икры выкладывает художник Андрей Логвин в Центральном доме художника на презентации "Нового русского проекта"

Андрей Логвин - один из самых известных русских художников-плакатистов. Академик графического дизайна, обладатель более 30 премий международных и российских конкурсов дизайна и рекламы. Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства - премия, присуждаемая Президентом Российской Федерации за вклад в развитие науки и техники, литературы и искусства, за выдающиеся производственные результаты. Представлен в справочнике «Who is who in Graphic Design» - 300 лучших дизайнеров мира.

Самым знаменитым произведением Андрея Николаевича считается всем известный плакат «Жизнь удалась», который стал знаковым для России 90-х годов 20 века. Жизнеутверждающий девиз «Жизнь удалась», написанный чёрной икрой на фоне из красной икры показывал иронию над оптимизмом нового социального класса — «новых русских». Этот плакат находится в собрании Третьяковской галереи и в многочисленных частных собраниях.