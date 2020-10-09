Многодетная мать из Дагестана продала в Москве новорожденную дочку за 300 тысяч рублей

Оперативники вышли на мать, продававшую ребенка, по ее объявлению. Фото: Кадр видео

"Продам дочку хорошим, ответственным людям": на такое странное объявление наткнулись полицейские на одном из популярных бесплатных сайтов. Казалось, это чья-то дурацкая шутка. Позвонили. Тут и выяснилось: все вполне реально. Женщина представилась мамой малышки и принялась торговаться. Сначала она просила за ребёнка полмиллиона, а потом спустила цену до 300 тысяч рублей. Передать кроху она согласилась в одном из московских кафе.

- Она взяла деньги у оперативников, которые выступали в роли потенциальных родителей. После этого ее задержали, - сообщили "КП" собственные источники в правоохранительных органах.

Совершенно здоровую девочку забрали в больницу. А ее маму доставили в участок. 25-летняя женщина оказалась многодетной мамой. В Москву она приехала из Дагестана, чтобы продать дочку. Дома у нее ещё трое детей. Свою вину Луиза Гаджиева отрицать не стала. В оправдание заявила, что у нее нет денег на воспитание детей.

- Возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК РФ (продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), - сообщила Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Мамаше грозит до пяти лет лишения свободы и лишение родительских прав. В ближайшее время ей изберут меру пресечения. Обвинение настаивает на аресте.