ВЦИОМ: большинство россиян выступают за независимую оценку медицинской помощи

83% россиян считают, что качество работы медучреждений должно оцениваться со стороны независимых от Минздрава структур, об этом говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованных в четверг, 8 октября.

Как уточняет ВЦИОМ, наиболее выраженный общественный запрос на независимую оценку качества медпомощи отмечается со стороны экономически активного населения — для граждан в возрасте от 18 до 44.

Также отмечается, что 53% респондентов полагает, что федеральные медучреждения должны регулироваться так же, как и все другие медицинские учреждения. Наиболее заинтересованы в едином порядке регулирования региональных и федеральных медцентров жители Дальневосточного и Сибирского федеральных округов, около 60% респондентов из представленных регионов выбрали этот вариант. Против регулирования федеральных медицинских учреждений по особым правилам высказались 56% жителей городов-миллионников и по 54% жителей малых населенных пунктов — с численностью до 100 тыс. и от 100 до 500 тыс. При этом более 50% опрошенных разделяют точку зрения о том, что государство должно продолжить выделять средства на экспертизу качества медицинской помощи и защиту прав пациентов.

«Низкое качество медицинской помощи — одна из главных проблем в большинстве регионов России. Отсюда восприятие федеральных медицинских учреждений как мест, где можно получить лучшую помощь. Поэтому россияне в абсолютном большинстве выступают за одинаковый контроль за федеральными больницами и поликлиниками — их доступность для любого пациента воспринимается как критически важный фактор, - комментирует результаты опроса генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. - Люди также полагают, что качество медицинской помощи должно оцениваться независимыми структурами. Обычно это страховые компании, которые за последние годы выстроили в регионах довольно мощную сеть страховых представителей. Многие пациенты обращаются к ним за помощью в спорных случаях. Очевидно, что в обществе есть запрос на развитие страховой медицины».

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 октября 2020 года по заказу Института региональных проблем. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.