Сергей Собянин: Нам надо продержаться несколько месяцев до массового производства вакцины от COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Уже больше полугода москвичи живут с надеждой, что коронавирус вот-вот закончится и можно будет жить, как раньше. Наверное, поэтому в городе можно наблюдать несоблюдение масочно-перчаточного режима, правил проведения массовых мероприятий. Но мэр столицы Сергей Собянин призывает жителей «продержаться несколько месяцев» до массовой вакцинации от коронавируса. Об этом он сказал в эфире «Первого канала».

- Люди устали психологически, устали бояться, устали соблюдать требования врачей. Все это понятно, но нам еще надо продержаться несколько месяцев. Массовое производство вакцины снимет проблему. Но для этого просто надо собраться, сконцентрироваться, сделать все возможное, чтобы избежать какого-то коллапса, - сказал Сергей Собянин.

В столице цифры по количеству заболевших, конечно, увеличились в последние дни – около 3000-4000 человек с ковид выявляют каждые сутки. Власти города уже говорили, что рост заболеваемости из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима и санитарных норм в общественных местах. Именно поэтому пришлось отправить школьников на двухнедельные каникулы, попросить соблюдать домашний режим людей старшего возраста, перевести на удаленку до 30% сотрудников офисов и других производств. Продажа билетов в театры, музеи и на концерты переведена на онлайн-формат. Эти меры, по словам мэра города, должны приостановить нарастающую волну эпидемии.

- Город принимает необходимые решения, но без того, чтобы люди откликнулись на эти меры, помогли сами себе и людям, которые окружающих, ничего не получится. Такие вещи можно делать только вместе, поверив друг другу, - сказал Сергей Собянин.

Мэр города отметил, что власти озвучивают всю информацию о пандемии. Рост заболевших начался, и он озвучивается, цифры ежедневно публикует оперативные штаб по предотвращению коронавируса в Москве. За последние сутки в городе выявили 3701 случай заболевания COVID-19. Среди них 40,1% - люди от 18 до 45 лет.

- Не кривим душой, не перегибаем, ничего не замазываем. Вот как есть, так и есть, - сказал Сергей Собянин.

Он акцентировал, что «просто надо поверить, что это именно такая ситуация… она непростая, что вполне возможно, что дальше будет еще сложнее». Именно поэтому так важно беречь близких и сделать все, чтобы не допустить массовое распространение болезни.

Напомним, что с 9 по 28 октября не будет доступен бесплатный проезд для школьников и людей старшего возраста – они должны оставаться дома.

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