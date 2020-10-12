Москва бьет рекорды по заболевшим коронавирусом

В Москве все больше пациентов с коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Москвич Валерий Никитин месяц назад выписался из горбольницы №52. Грустно шутит, что болел коронавирусом как по методичке. Большинство симптомов 32-летнего мужчины совпали с теми, которые указаны в медицинских инструкция.

— Стоило мне встать с кровати, как начиналась одышка. Горло отекло так сильно, что казалось, вот-вот задохнусь. Вдобавок пропало обоняние, вкусовые рецепторы атрофировались. Все это на фоне температуры 38 градусов. Я думал, отлежусь дома и все пройдет. Но из-за симптомов я даже не мог заснуть. В какой-то момент я понял, что если сейчас не вызову скорую, мне хана, — рассказывает историю своей болезни москвич.

Валерий вспоминает, что когда врачи сделали ему КТ, оно показало пневмонию между второй и третьей степенью тяжести. В легких образовались несколько очагов уплотнений, которые за схожесть именуют матовым стеклом.

— Насыщение крови кислородом было чуть больше 90% — это очень мало. За неделю в больнице ушли тяжелые симптомы. Потом еще неделя долечивания. Мне повезло, а вот моему тестю нет. Ему было под 70 лет: хронические, диабет.

С тех пор Валерий везде ходит в маске — даже на улице, хоть того и не требуют актуальные нормы. Мы беседуем посреди парка «Сокольники». По дорожкам, где еще месяц назад было не пройти из-за обилия велосипедистов, сегодня ползут вереницы скорых. Выставочный комплекс был переоборудован в ковидный госпиталь, но так и не пригодился весной. Сегодня заработал в полную силу.

В больницу в Коммунарке прибывают новые пациенты. Фото: Иван МАКЕЕВ

СИТУАЦИЯ НА ПРЕДЕЛЕ

С началом лета ежедневный прирост выявленных случаев коронавируса в Москве пошел на спад. Несколько месяцев наблюдали спокойное плато по 500 — 700 за сутки. Но уже во второй половине сентября кривая устремилась вверх, превысив психологический рубеж в 1000 пациентов, и продолжила устанавливать антирекорды осени. Так за 11 октября выявлено 4501 новый случай. Из них 994 пациентам потребовалась госпитализация.

Москва идет в общем тренде российской и мировой статистики. За последние сутки в стране выявлено 13 634 случая заболевания коронавирусом. В разных концах земного шара вновь фиксируют антирекорды, которые настойчиво подпирают цифры весеннего пика. В Израиле ввели карантин, закрыта часть Мадрида.

До майских пиков в Москве, когда за день госпитализировали по две тысячи человек, еще далеко. Но темпы роста пациентов в больницах опережают весенние. Тогда чтобы начать госпитализировать по тысячу москвичей в дней потребовалось более месяца. Сейчас хватило трех недель.

На фоне тревожной статистики столица наращивает мощности системы здравоохранения. Кроме упомянутого госпиталя в экспоцентре «Сокольников», аналогичный заработал в Крылатском. Подобная практика стала мировым стандартом: много места, хорошая система вентиляции.

Временные госпитали оснащены по последнему слову техники и нет сомнения, что всем пациентам будет оказана высококлассная помощь. Однако встает вопрос: хватит ли запаса прочности?

— Совершенно точно можно сказать, что ситуация на пределе. Нет сомнений, что эти временные стационары обеспечены всем необходимым, а врачи вновь готовы выкладываться на полную и спасать людей. Но сама эта ситуация с эксплуатацией зданий изначально не предназначенных для размещения больных, говорит о том, что положение дел в Москве все хуже, — объясняет социолог и политолог Михаил Галицкий.

Очередь из машин "скорой помощи" у больницы, принимающей больных коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

ПЕНСИОНЕРЫ ВСЕ ЧАЩЕ ПОПАДАЮТ В БОЛЬНИЦУ

У ГКБ №40 в Коммунарке наблюдают последние дни рост числа машин скорой помощи. Главврач клиники Денис Проценко объяснил это увеличением числа заболевших в Москве. Койки в палатах, отданных под ОРИТ — отделение реанимации и интенсивной терапии — все активнее заполняются больными.

— Сейчас наблюдается рост заболевших, в том числе и с тяжелыми формами, требующими стационарного лечения. Поэтому машины скорой помощи, бывает, скапливаются перед приемным отделением, — сказал главврач.

Молодые нередко могут переболеть коронавирусом дома в условиях самоизоляции, но для москвичей в возрасте 65+ инфекция куда опаснее. Согласно статистике московского оперштаба, доля госпитализированных пожилых людей растет день ото дня: каждый четвертый в больницах. Поэтому настояние столичных властей, что все пожилые должны соблюдать домашний режим, и последовавшая блокировка льготных карт, должны снизить риск заболевания в этой группе.

Проблема в том, что не все проявляют сознательность. Так в пятницу, 9 октября, Департамент транспорта зафиксировал 69 тысяч попыток воспользоваться заблокированными проездным. Отметим, что соцкарты также приостановлены для школьников, которые ушли на длинные осенние каникулы до 18 октября.

В зоне риска люди старшего возраста. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

САМАЯ ВАЖНАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ

— Столичные врачи ни разу не вставали перед тяжелейшим выбором: кому оказать помощь и кому отказать в ней. Коек и специалистов нам, в отличие от других стран, хватало всегда. Так и должно быть в дальнейшем, вот только зависит это от каждого из нас. Вы не надели маску – заболела ваша семья и соседи. Пренебрегли антисептиком – через несколько дней в больницах прибавилось пациентов. Соблюдайте дистанцию, ограничьте контакты, носите маску и перчатки. Это самая важная врачебная рекомендация каждому, — написала в личном фейсбуке главврач ГКБ №52 Марьяна Лысенко.

Эксперт-политолог Михаил Галицкий, анализируя действия московской мэрии, убежден, что все заявления и меры последних дней говорят о том, что власти пытаются избежать жестких карантинных мер, не хотят повторять полную самоизоляцию:

— Вместо этого Сергей Собянин анонсирует точечные меры, которые направлены на безопасность уязвимых слоев населения. Надо понимать, что сейчас мэр на пороге серьезного решения. Еще 1 октября глава города сказал, что «ситуация на грани, она критична». Это видно по пробкам и количеству пассажиров общественного транспорта. Мэр открыто говорит о ситуации, пытается выстроить доверительный диалог с москвичами. В ответ нужна сознательность.

Собеседник добавляет: московские власти прекрасно понимают, что карантина не хочет никто. Он мешает развитию города, бьет по культурной жизни, уводит клиентов у бизнеса и в конечном итоге лишает дохода горожан. Поэтому попытка убрать с улиц группу риска — пенсионеров и хроников, путем перевода 30% сотрудников на удаленку, а также школьников, которые сами чаще всего легко переносят болезнь, но могут заражать других, это действенный способ избежать тотального локдауна.

30% работников переведут на удаленку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ПОМОГУТ ЛИ ШТРАФЫ?

Практика последних дней показывает, что добровольно ограничивать себя готовы не все. Это толкает власти Москвы переходить от рекомендаций к наказаниям. Москвичи откровенно расслабились и позволяли себе не носить маски в метро и магазинах. Хотя сегодня средства защиты в широкой продаже.

Отрезвить народ весной помогли штрафы. С марта выписано 752 тысячи протоколов. Меры воздействия оказывают и на бизнес: выписано 27 тысяч протоколов. Причем 150 из них обернулись временным закрытием. За два месяца подобной практики весной-летом уровень заболеваемости упал в десять раз. Роспотребнадзор решил к ним вернуться. Ревизоры наказывают рестораны, супермаркеты и банки.

Избежать введения более жестких мер возможно, если усилия властей, жителей и бизнеса будут объединены. Хочется верить, что ставка Москвы на сознательность жителей сыграет. Иначе без нового карантина спасти людей не удастся.

За 11 октября выявлено 4501 новый случай. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

БДИ!

Эти меры уберегут столицу от карантина

Ограничение социальных контактов: встречи с друзьями, а также визиты в общественные места надо отложить.

Ношение масок и перчаток: не выходите из дома без средств защиты.

Соблюдайте дистанцию: полтора метра и маска на лице сводят риск инфицирования до нуля.

Проявляйте сознательность: оставайтесь дома, особенно, если заметили первые симптомы болезни.