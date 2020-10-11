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Иномарка протаранила "скорую помощь", которая спешила на вызов по Кутузовскому в Москве

Один человек погиб и еще трое пострадали
Андрей АБРАМОВАндрей АБРАМОВ
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Иномарка протаранила "скорую помощь"

Иномарка протаранила "скорую помощь"

Фото: Кадр видео

Вечером воскресенья, 11 октября, в Москве на Кутузовском проспекте случилась серьезная авария. Водитель BMW вылетел на встречную полосу и врезался в машину "скорой помощи".

После удара иномарка отскочила и протаранила еще несколько машин. На кадрах с места аварии, которые очевидцы прислали «Комсомольской правде», можно насчитать по меньшей мере шесть легковушек, которые стоят на аварийке. У всех повреждения разной степени: кому-то слегка помяло крыло, другим покорежило капот. Одно авто вообще начало гореть. Его потушили до приезда пожарных.

Машина скорой ехала на вызов, была без пациентов.

Машина скорой ехала на вызов, была без пациентов.

Фото: Кадр видео

Водителя BMW, которые очевидцы называют вероятным нарушителем, потребовалось извлекать из машины спасателям: его зажало покоренным металлом. Из-за столкновения образовались серьезные пробки от метро «Славянский бульвар» до «Кутузовской».

ДТП произошло около 20:00 неподалеку от торгового центра «Времена года», в районе перекрестка с улицей Минская. Движение в сторону центра организовано по полосе встречного направления. На место собрались все экстренные службы.

В Москве на Кутузовском проспекте случилась серьезная авария.

В Москве на Кутузовском проспекте случилась серьезная авария.

Фото: Кадр видео

— Машина скорой ехала на вызов, была без пациентов. По предварительным данным, один человек скончался в результате столкновения. Еще троим потребовалась помощь медиков, — сообщил корреспонденту kp.ru источник в оперативных службах Москвы.

Один из участников ДТП

Один из участников ДТП

Фото: Кадр видео

На месте работают несколько экипажей ГИБДД. Сотрудникам предстоит установить обстоятельства аварии. Если исходить из того, что уже известного об одном погибшем, могут возбудить уголовное дело. К тому же виновнику аварии наверняка придется компенсировать ремонт чужих авто в рамках гражданских исков.

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