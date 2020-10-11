Иномарка протаранила "скорую помощь", которая спешила на вызов по Кутузовскому в Москве

Иномарка протаранила "скорую помощь" Фото: Кадр видео

Вечером воскресенья, 11 октября, в Москве на Кутузовском проспекте случилась серьезная авария. Водитель BMW вылетел на встречную полосу и врезался в машину "скорой помощи".

После удара иномарка отскочила и протаранила еще несколько машин. На кадрах с места аварии, которые очевидцы прислали «Комсомольской правде», можно насчитать по меньшей мере шесть легковушек, которые стоят на аварийке. У всех повреждения разной степени: кому-то слегка помяло крыло, другим покорежило капот. Одно авто вообще начало гореть. Его потушили до приезда пожарных.

Машина скорой ехала на вызов, была без пациентов. Фото: Кадр видео

Водителя BMW, которые очевидцы называют вероятным нарушителем, потребовалось извлекать из машины спасателям: его зажало покоренным металлом. Из-за столкновения образовались серьезные пробки от метро «Славянский бульвар» до «Кутузовской».

ДТП произошло около 20:00 неподалеку от торгового центра «Времена года», в районе перекрестка с улицей Минская. Движение в сторону центра организовано по полосе встречного направления. На место собрались все экстренные службы.

В Москве на Кутузовском проспекте случилась серьезная авария. Фото: Кадр видео

— Машина скорой ехала на вызов, была без пациентов. По предварительным данным, один человек скончался в результате столкновения. Еще троим потребовалась помощь медиков, — сообщил корреспонденту kp.ru источник в оперативных службах Москвы.

Один из участников ДТП Фото: Кадр видео

На месте работают несколько экипажей ГИБДД. Сотрудникам предстоит установить обстоятельства аварии. Если исходить из того, что уже известного об одном погибшем, могут возбудить уголовное дело. К тому же виновнику аварии наверняка придется компенсировать ремонт чужих авто в рамках гражданских исков.