В Новой Москве откроют офисный парк

Новый комплекс разместится на площади 45 гектаров в поселении Московский около деревни Румянцево и одноименной станции метро. Фото: stroi.mos.ru

Новая Москва становится удобнее. Метро и дороги, жилые кварталы, рабочие места постепенно расширяются. В 2021 году здесь откроется "город в городе" - экологичный офисный парк. В нем можно будет жить, работать и отдыхать, не выезжая из района.

"Строительство офисного парка Comcity является одним из крупнейших проектов создания новых рабочих мест и качественного городского пространства, - сказал сегодня, 12 октября, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строящегося офисного парка. - Здесь уже работает 10 тысяч человек, а после завершения второй очереди число рабочих мест вырастет до 16 тысяч. Благодаря появлению таких объектов Новая Москва стала драйвером развития города и хорошим место для жизни тысяч горожан".

В 2021 году здесь откроется "город в городе" - экологичный офисный парк. В нем можно будет жить, работать и отдыхать, не выезжая из района. Фото: stroi.mos.ru

ЧТО ПОСТРОЯТ

Новый комплекс разместится на площади 45 гектаров в поселении Московский около деревни Румянцево и одноименной станции метро.

В офисном парке:

- 288 тысяч квадратных метров офисов класса "А", торговых галерей и гостиницы. Первые здания уже построены и заняты известными международными и российскими компаниями;

- торговая галерея на 40 арендаторов, среди которых магазины, аптека, банк, нотариус, фитнес-клуб, салоны красоты, почта, химчистка, винотека, 17 кафе и ресторанов и многое другое;

Строительство офисного парка Comcity является одним из крупнейших проектов создания новых рабочих мест и качественного городского пространства. Фото: stroi.mos.ru

- 2 офисных здания, 4-звездочный отель на 150 номеров, подземный и наземный паркинги на 583 машиноместа;

- рядом - жилой комплекс Homecity на 1500 квартир общей площадью 152 тысячи "квадратов". В нем пять корпусов высотой от 6 до 9 этажей. Из дворов - выход на центральный пешеходный бульвар, пруд с шезлонгами и зонами отдыха;

- школа на 350 учащихся и детсад на 150 мест;

- зоны медицины, торговли, спорта и развлечений, а также дополнительный паркинг на 843 машиноместа.