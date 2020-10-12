«Свадьбы будут, но в масках»: Московские ЗАГСы перешли на новый режим работы

Подать заявление на регистрацию или расторжение брака, заявление о рождении и усыновлении детей сейчас можно только в режиме онлайн через портал госуслуг. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Столичные отделы ЗАГС с 12 октября можно посетить только по предварительной записи. Новый режим приема граждан введен в связи с обострением эпидемиологической ситуацией.

- Будем оказывать все услуги по предварительной записи, чтобы как можно меньше людей пересекались в отделах, — рассказала Светлана Уханева, исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы.

В отделениях ЗАГС и дворцах бракосочетания нанесли разметку для соблюдения социальной дистанции, залы постоянно дезинфицируют. А свадьбы будут проводить? Да, причем в загсах и на необычных площадках, но молодожены и гости должны будут использовать маски и перчатки. Если защитных средств не будет, то откажут в проведении церемонии. Отказать могут еще по двум поводам: если нет предварительной записи, и у молодоженов либо их гостей высокая температуру (измерят на входе). Пригласить всех гостей (если их много) на церемонию тоже не получится, так как сейчас важно соблюдать социальную дистанцию.

Подать заявление на регистрацию или расторжение брака, заявление о рождении и усыновлении детей сейчас можно только в режиме онлайн через портал госуслуг.

- Приходить в отделение ЗАГС нужно только в исключительных случаях: например, один из молодоженов — гражданин другого государства. Или в случае, если есть основания для сокращения срока ожидания регистрации брака, - рассказали в Управлении ЗАГС Москвы.

Важно

Как записаться на прием в отдел ЗАГС?

Это можно сделать по телефону единой справочной службы Москвы +7 (495) 777-77-77 и по телефонам отделов ЗАГС (указаны на сайте mos.ru).